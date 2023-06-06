السفير الامريكي في الاردن تذكر اوكرانيا ونسي فلسطين : لا يمكن وضع قوانين الأمم المتحدة بـ”سلة المهملات”

وطنا اليوم – قال السفير الأميركي في عمّان، هنري ووستر، مساء الاثنين، إن الولايات المتحدة تدعم أي مبادرة تتعلق بحل الصراع في أوكرانيا بغض النظر عن الجهة التي تقدمها.

وأشار ووستر في جلسة ضمت السفيرة الأوكرانية في عمان ميروسلافا شيرباتيوك بعد عرض فيلم وثائقي يوثق آثار الحرب في أوكرانيا أن دعم الولايات المتحدة يأتي لأي مبادرة تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه لا يمكن وضع قوانين الأمم المتحدة بـ”سلة المهملات”.

دعم الرئيس الأميركي جو بايدن لأي مبادرة توظف الحل السياسي الذي له معنى ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

وحول أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة وتأثيرها على الدعم المقدم لأوكرانيا أكد ووستر أنه لن يكون هناك تأثير لذلك على المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن السبت قانون رفع سقف الدين العام الأميركي؛ مما يجنّب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، بعد أسابيع من المواجهة السياسية، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وقال السفير: “مستمرون ولا تراجع لدعمنا”.

ولدى سؤال ووسترحول موقف الولايات المتحدة من أوكرانيا وازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات إسرائيلية قال السفير: “اتفهم العواطف المرتبطة بالضفة الغربية والفلسطينيين وأفهم المشاعر (…) الدول كائنات جامدة تتابع مصالحها وبخصوص كلمة ازدواجية المعايير فإن احتمال وقوع حرب داخل أوروبا أمر أشد خوفا ووطأة بالنسبة للولايات المتحدة مما يجري في الشرق الأوسط