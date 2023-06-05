إصدار 9150 تذكرة لمباراة الفيصلي والوحدات

وطنا اليوم:أصدر اتحاد كرة القدم 9150 تذكرة لمباراة الفيصلي والوحدات التي تقام عند الثامنة من مساء يوم غد الثلاثاء، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء في ختام الجولة الرابعة من بطولة درع المئوية.

وأصدر الاتحاد اليوم الاثنين، التعليمات الإدارية والتنظيمية للمباراة التي تجمع الفيصلي والوحدات، حيث ستفتح جميع البوابات الداخلية والخارجية أمام الجماهير اعتباراً من الساعة الرابعة عصرا.

كما قرر الاتحاد إلغاء البطاقات الصادرة لضيوف الأندية والاتحاد، واقتصار الدخول للمنصة الرسمية على أعضاء مجلس إدارة الناديين ومجلس إدارة الاتحاد فقط.

وستتم مغادرة جماهير الفريقين لأرض الملعب بالتنسيق بين مسؤول الواجب الأمني ومراقب المباراة، وسيُعلن عن ذلك بالإذاعة الداخلية للملعب