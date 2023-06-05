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وزير الخارجية يوقع برنامجًا للتعاون الثقافي مع هنغاريا

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية يوقع برنامجًا للتعاون الثقافي مع هنغاريا

وطنا اليوم:وقّع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ونظيره وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، برنامجاً للتعاون الثقافي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة هنغاريا للأعوام (٢٠٢٤-٢٠٢٧)، يهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة بين الشعبين، وترويج التعاون في مجالي الثقافة والفنون.
وجاء توقيع برنامج التعاون بعد جلسة أجرى فيها الوزيران مباحثات موسعة ركزت على زيادة آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، ثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي. وبحث الوزيران الجهود المبذولة لحل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، والأزمة الأوكرانية. وركز الجانب الإقليمي من المحادثات على القضية الفلسطينية والأزمة السورية وتحدي اللجوء.
ويذكر أن هذه اللقاءات هي جزء من زيارة عمل رسمية لوزير الخارجية الى هنغاريا بدأت اليوم، والتي تتخللها سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الهنغاريين والمؤسسات الدبلوماسية، حيث استضافت الأكاديمية الدبلوماسية الهنغارية اليوم الصفدي في حوارية استعرض فيها العلاقات الأردنية-الهنغارية والجهود الدبلوماسية الأردنية المبذولة إقليميًا ودوليًا بحضور مجموعة من الأكاديميين المختصين بقضايا الشرق الأوسط


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