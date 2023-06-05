وطنا اليوم – اأرسل نادي الهلال السعودي وفدا رفيع المستوى إلى باريس لإتمام التعاقد مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حسب ما أفاد مصدران في الرياض وكالة “فرانس برس” الأحد.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد السعودي بوالد ميسي ووكيل أعماله خورخي ميسي بهدف إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن، حسب ما أفاد المصدران.

وأفاد مصدر في نادي الهلال السعودي “هناك وفد سعودي في باريس بهدف واحد هو العودة بموافقة ميسي الرسمية على العرض السعودي”.

وأكد مصدر ثان مطلع على المفاوضات “نحن في المرحلة الأخيرة من الصفقة”.

وقال “إذا سارت الأمور على ما يرام، سيوقع ميسي على عقده الجديد وسيعلن الهلال الصفقة قبل نهاية الأسبوع”.

وإذا تمت الصفقة، سينضم ميسي، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، إلى غريمه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر السعودي في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لمدة سنتين ونصف في يناير الماضي.

وكان نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أعلن السبت أن ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراة الختامية للموسم.

وشهدت المباراة التي أقيمت أمس، وداعا غير لائق للأرجنتيني بصافرات الاستهجان وخسارة أمام كليرمون 2-3 في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من منافسات الدوري.

وانضم ميسي، 35 عاما، الذي فاز بكل الألقاب الممكنة مع برشلونة إلى النادي الفرنسي في أغسطس 2021 على أمل مساعدته على الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكنه أقصي مرتين من دور الـ16.