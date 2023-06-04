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بدء تسليم المستحقات النقدية لذوي الشهداء الأربعاء

منذ ساعة واحدة
بدء تسليم المستحقات النقدية لذوي الشهداء الأربعاء

وطنا اليوم:ستقوم القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي بتكريم ذوي شُهداء القوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى وعيد الجيش من خلال دفع الإكراميات النقدية السنوية احتفاءاً بهذه المناسبة وتكريماً لشهداء الوطن والواجب وإعتزازاً وإفتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.
وطالبت القيادة ذوي الشُهداء المعنيين التفضل بمراجعة فروع ( البنك العربي الإسلامي الدولي ) في مختلف محافظات المملكة مصطحبين معهم الإثباتات اللاّزمة لإستلام المخصصات المالية إعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق 07/06/2023.
03 للإستفسار الإتصال على هاتف رقم (0775737592/065002909) مديرية شؤون الأفراد / شُعبة المُساندة والشُهداء والمُصابين


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