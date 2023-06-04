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بعد أنباء عن ارتباطه باتحاد جدة .. ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما

منذ ساعة واحدة
بعد أنباء عن ارتباطه باتحاد جدة .. ريال مدريد يعلن رحيل بنزيما

وطنا اليوم:أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الأحد، عن رحيل قائده ونجمه الأول كريم بنزيما، بعد مسيرة حافلة امتدت إلى نحو 14 عاما.
وقال النادي الملكي إنه اتفق مع بنزيما (36 عاما)، على وضح حد للمسيرة الحافلة، مضيفا أن “ريال مدريد يريد أن يُظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه من هو بالفعل أحد أعظم أساطيرنا”.
وأضاف: “وصل كريم إلى نادينا في عام 2009، وهو يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، وكان لاعباً أساسياً في هذا العصر الذهبي لتاريخنا. خلال المواسم الأربعة عشر التي دافع فيها عن درعنا وقميصنا، فاز بـ 25 لقبًا ، وهو رقم قياسي لريال مدريد”.
وألقاب بنزيما مع الريال هي: “5 كؤوس أوروبية، 5 كؤوس عالمية للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية، 4 بطولات دوري، 3 بطولات كأس ملك إسبانيا و4 كؤوس السوبر الإسباني”.
كريم بنزيما هو لاعب الكرة الذهبية الحالي لهذا العام، بعد موسم استثنائي قاد خلاله الريال إلى لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا.
ويعد بنزيما خامس أكثر اللاعبين تمثيلا للريال في التاريخ بـ647 مباراة، وهو ثاني هداف على الإطلاق لريال مدريد برصيد 353 هدفًا بعد كريستيانو رونالدو.
وبنزيما هو رابع هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، والهداف الرابع في تاريخ الليغا الإسبانية.
وحدد النادي الملكي يوم الثلاثاء المقبل، 6 حزيران/ يونيو، موعدا لحفل وداع قائده بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز.
وربطت تقارير صحفية مؤخرا بنزيما بنادي اتحاد جدة السعودي، حيث من المتوقع أن ينضم النجم الفرنسي من أصول جزائرية لحامل لقب الدوري السعودي خلال الأيام المقبلة.
وأمس السبت، أعلن ريال مدريد رحيل ثلاثة من لاعبيه، هم ماركوس أسينسيو، وإدين هازارد، وماريانو دياز


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