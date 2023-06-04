القبض على مشجع لمان يونايتد ارتدى القميص المحرم

وطنا اليوم:ألقت السلطات القبض على مشجع لمانشستر يونايتد، حاول دخول ملعب ويمبلي لحضور المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي، مرتديا قميصا “يحمل إهانة بشعة”.

وأوقفت السلطات مشجعا ارتدى قميص مانشستر يونايتد، وفي الخلف، الرقم 97، وعبارة “ليس كافيا”.

الرقم 97 هو إشارة لعدد ضحايا “مذبحة هيلزبره” الذين ماتوا “سحقا” في مأساة استاد شيفيلد عام 1989.

أما عبارة “ليس كافيا”، فهي سخرية من ضحايا الفريق الغريم، واعتبار أنه كان يمني النفس بعدد أكبر من الضحايا.

بينما لم يظهر وجه الشخص في الصورة المتداولة على الإنترنت، أكدت شرطة العاصمة أنها ألقت القبض على الشخص لارتكابه مخالفة للنظام العام. وأظهرت صورة أخرى نشرها حساب آخر أن الرجل مكبل اليدين وهو يوضع في شاحنة للشرطة.

في منشور على تويتر ردا على صورة اعتقال الرجل، قال تحالف دعم الناجين في هيلزبره: “فليكن هذا الاعتقال تحذيرا لأي شخص آخر يفكر في القيام بأي شيء مماثل. وهذا ينطبق على استغلال أي مأساة أخرى”.

وقعت كارثة هيلزبره على ملعب شيفيلد وينزداي في أبريل 1989، خلال نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول ونوتنغهام فورست.

وقضت هيئة محلفين تحقيق بأن الضحايا قتلوا بشكل غير قانوني وسط عدد من أخطاء الشرطة.

ويعتبر ليفربول “الغريم الأكبر” لنادي مانشستر يونايتد