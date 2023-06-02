الملك: شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة

وطنا اليوم:عبر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الجمعة ، عن شكره للشعب الأردني لمشاركته بزفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وقال عبر تويتر: “شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة. والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما”