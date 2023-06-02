ناشط اماراتي يعلق على حفل زفاف الامير حسين: حفل غير عادي تعرف العالم على العرب

وطنا اليوم – قال الناشط الاماراتي المهندس بدر الكعبي في تغريدة له تعليقا على حفل زفاف ولي العهد الامير حسين بن عبدالله بان هذ حفل غير عادي وقال الكعبي في تغريدته:
عرس وحفل زواج غير عادي
وفي نفس الوقت رساله إيجابية للاجيال القادمه بالمحافظه على العادات و التقاليد و الموروث الشعبي
#الأردن أعطى دروس و عبر في الانتماء الوطني و وكيف ان المحافظة على العادات والتقاليد شيء جميل جدا
من خلال هذا الاحتفال وتعرف العالم على العرب.
#نفرح_بالحُسين
عرس وحفل زواج غير عادي
وفي نفس الوقت رساله إيجابية للاجيال القادمه بالمحافظه على العادات و التقاليد و الموروث الشعبي #الأردن أعطى دروس و عبر في الانتماء الوطني و وكيف ان المحافظة على العادات والتقاليد شيء جميل جدا
من خلال هذا الاحتفال وتعرف العالم على العرب pic.twitter.com/J5JLqzee5F
— 😎 م. بدر الكعبي (@baderalkaabi) June 1, 2023