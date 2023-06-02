ناشط اماراتي يعلق على حفل زفاف الامير حسين: حفل غير عادي تعرف العالم على العرب

وطنا اليوم – قال الناشط الاماراتي المهندس بدر الكعبي في تغريدة له تعليقا على حفل زفاف ولي العهد الامير حسين بن عبدالله بان هذ حفل غير عادي وقال الكعبي في تغريدته:

عرس وحفل زواج غير عادي

وفي نفس الوقت رساله إيجابية للاجيال القادمه بالمحافظه على العادات و التقاليد و الموروث الشعبي

‎#الأردن أعطى دروس و عبر في الانتماء الوطني و وكيف ان المحافظة على العادات والتقاليد شيء جميل جدا

من خلال هذا الاحتفال وتعرف العالم على العرب.