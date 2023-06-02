بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

ناشط اماراتي يعلق على حفل زفاف الامير حسين: حفل غير عادي تعرف العالم على العرب

منذ ساعتين
ناشط اماراتي يعلق على حفل زفاف الامير حسين: حفل غير عادي تعرف العالم على العرب

 

 

وطنا اليوم – قال الناشط الاماراتي المهندس بدر الكعبي في تغريدة له تعليقا على حفل زفاف ولي العهد الامير حسين بن عبدالله بان هذ حفل غير عادي وقال الكعبي في تغريدته:

عرس وحفل زواج غير عادي
وفي نفس الوقت رساله إيجابية للاجيال القادمه بالمحافظه على العادات و التقاليد و الموروث الشعبي
‎#الأردن أعطى دروس و عبر في الانتماء الوطني و وكيف ان المحافظة على العادات والتقاليد شيء جميل جدا
من خلال هذا الاحتفال وتعرف العالم على العرب.

 


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

09:22

قتيل وجرحى بعاصفة رملية بمصر

07:52

ما كتب على تاج الاميرة “رجوة” يثير تفاعل

07:44

واتس يطلق مزايا أمنية جديدة .. لحمايتك من النصب

07:19

هكذا سيكون الطقس اليوم الجمعة

07:07

دبلوماسية بريطانية: للاردن مكانة في قلبي وهذا بلدي الثاني

06:47

رئيس تشريفات ملكية سابق يشرح بعض تفاصيل زفاف ولي العهد ..دلالات السيف و الموكب الاحمر

06:29

رونالد يعلق على انتقال ميسي ولاعبين كبار للدوري السعودي

06:25

تركيا .. استقالات جماعية في حزب الشعب

06:15

من سيف مؤتة الى سيف عجلون

01:21

شركة مصفاة البترول الأردنية تتقدم بأحر التهاني بمناسبة زفاف ولي العهد

01:10

العين الخريبات الأزايده يفتتح أكاديمية التفكير الراقي للتعليم والتدريب في مادبا غداً السبت

23:08

آلاف المواطنين يشاركون في احتفال زين فرحاً بزفاف ولي العهد

وفيات

مسـتشار الملك الأسبق علي العواملة في ذمة اللهوفيات الخميس 01-6-2023بعد وفاته جراء السيول.. التربية تنعى الطالب يوسف البلويوفيات الأربعاء 31-5-2023وفيات الثلاثاء 30-5-2023