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ولي العهد وعروسه يصلان قصر الحسينية

منذ ساعة واحدة
ولي العهد وعروسه يصلان قصر الحسينية

وطنا اليوم:وصل الموكب الأحمر الذي يقل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين إلى قصر الحسينية.
ويسيّر الموكب الأحمر في المملكة في المناسبات والفعاليات ذات الأهمية. وفي عهد جلالة المغفور له الملك عبدالله الأول، كانت تستعمل الخيول البيضاء في هذه المواكب، حيث استمر الحال إلى أن بدأ استخدام السيارات.
وتقل سمو ولي العهد والآنسة رجوة من قصر زهران، وصولاً لقصر الحسينية سيارة رينج روفر موديل 1984، وهي ذات السيارة التي تم تخصيصها للراحلة جلالة الملكة إليزابيث خلال زيارتها للأردن في ذلك الوقت. وصنعت السيارة من قبل شركة صناعة السيارات البريطانية “وود آندبيكيت”. واستخدم جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، والملكة إليزابيث السيارة حينها في زيارة للبترا ومواقع أخرى في جنوب الأردن

لمأدبة الملكية
وستقام مأدبة زفاف العروسين في قصر الحسينية بعد الاستقبال الرئيسي، وسيحضرها أفراد من العائلة المالكة ورؤساء الدول العربية والأجنبية وكبار المسؤولين.
وبشكل عام، تجمع مأدبة الزفاف الرسمية بين الإجراءات الرسمية والجوانب الدبلوماسية لمأدبة رسمية مع الاحتفال البهيج وتقاليد حفل الزفاف


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