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عقد قران ولي العهد والأميرة رجوة في قصر زهران

منذ ساعتين
عقد قران ولي العهد والأميرة رجوة في قصر زهران

وطنا اليوم:عقد، الخميس، قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على الأميرة رجوة خالد السيف، في قصر زهران.
ووصل جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران وسط عمّان الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها.
واستقبل جلالتاهما الضيوف، حيث يحضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصا من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.
ووصلت الاميرة رجوة خالد السيف يرافقها سمو الأمير هاشم بن عبدالله وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله وسمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، حيث تقلها سيارة “رولز رويس 1967” صُنعت لجلالة الملكة الراحلة زين الشرف واستخدمت مؤخرا من قبل صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله.
وعقد القران إمام الحضرة الهاشمية فضيلة الشيخ أحمد الخلايلة بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الأميرة رجوة.
وشهد على عقد القران، جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسن بن طلال.
ويرتدي سمو ولي العهد بدلة مستوحاة من تصميم البدلة التي ارتداها جلالة الملك في حفل زفافه وصممت أكمام البدلة بشكل يشبه البدلة الأصلية التي ارتداها صاحبا الجلالة الملك عبدالله الثاني والملك عبدالله الأول.
وتقل سمو ولي العهد والأميرة رجوة من قصر زهران وصولا لقصر الحسينية سيارة “رينج روفر موديل 1984″؛ استخدمها جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه في زيارة البترا ومناطق أخرى


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