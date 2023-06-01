بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي

وطنا اليوم:يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه جرى بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمين، اليوم الخميس الواقع في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي، عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم على الآنسة رجوة خالد السيف.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله.

وبهذه المناسبة، يرفع الديوان الملكي الهاشمي إلى مقام عميد آل البيت صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمين، والعائلة الهاشمية، أسمى آيات التهنئة والتبريك، ويتمنى لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة حياة هانئة، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظهما ويكلأهما بعين رعايته.

وحضر عقد القران، الذي جرى في قصر زهران العامر، أصحاب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير فيصل بن الحسين، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير طلال بن محمد، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن.

كما حضر عقد القران صاحبات السمو الملكي الأميرة منى الحسين، والأميرة بسمة بنت طلال، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، والأميرة عالية بنت الحسين، والأميرة عائشة بنت الحسين، والأميرة زين بنت الحسين، والأميرة راية بنت الحسين، والأميرة ثروت الحسن، والأميرة رحمة بنت الحسن، والأميرة سمية بنت الحسن، والأميرة بديعة بنت الحسن، والأميرة زينا الفيصل، والأميرة ريم علي، والأميرة فهدة هاشم، والأميرة غيداء طلال، والأميرة مريم غازي، والأميرة زينة راشد، والأميرة تغريد محمد، وصاحبة السمو الأميرة فريال.

وحضر عقد القران عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات، وذوو سمو الأميرة رجوةُ الحسين وأفراد من عائلة السيف، والضيوف المدعوون من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة