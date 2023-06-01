ولي عهد أبوظبي والشيخة موزا يصلون عمّان

وطنا اليوم:وصل إلى العاصمة عمّان، ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخة موزا بنت ناصر زوجة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ووالدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وملك بلجيكا لويس فيليب ليوبولد، لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة السيف.

وكان قد وصل قادة ومسؤولون من دول شقيقة وصديقة إلى عمان، ليلة أمس الأربعاء، لحضور زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والآنسة رجوة خالد السيف.

فقد وصل الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، وجلالة السلطان حاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، وجلالة الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا، وسمو الأمير ويليام أمير ويلز.

كما وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، وسمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والسيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن.

ووصل مسؤولون من دولة الكويت، ومملكة البحرين، وباكستان