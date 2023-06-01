بعد ميسي وبنزيمة.. مودريتش في طريقه إلى الدوري السعودي؟

وطنا اليوم:كشفت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش أبدى رغبته في الرحيل عن ريال مدريد بعد توصله بعرض من إحدى الفرق السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن مودريتش طلب من إدارة النادي الملكي السماح له بالرحيل بعد تلقيه عرضا من أحد الأندية السعودية، تبلغ قيمته 120 مليون يورو لمدة 3 مواسم.

وأضافت: “كل شيء يشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما، سيضع نهاية لمرحلته الناجحة في سنتياغو برنابيو، بعد مسيرة دامت أكثر من 10 سنوات”.

وأبرزت “أوك دياريو” أن لوكا قضى أسابيع من التفكير، مضيفة “يبدو أن العرض السعودي غيّر رأي لاعب خط الوسط الكرواتي الذي يمكن أن يلعب آخر مباراة له في البرنابيو يوم الأحد المقبل”.

هذا ولم يكشف المصدر هوية النادي صاحب العرض، الذي وصفه بـ”المثير”.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي كشف فيه خبير الانتقالات فابريزو رومانو أن نادي الاتحاد السعودي ينتظر ردا من النجم الفرنسي ولاعب ريال مدريد، كريم بنزيمة، في أقرب وقت، بعدما قدّم له عرضا بقيمة 100 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى المكافآت.

وإلى جانب بنزيمة، تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الآخر “عرضا ضخما” من الهلال السعودي.

وأكد البرنامج الإسباني الشهير “شيرينغيتو”، قبل أيام، أن “ليو” سيوافق على الانضمام إلى نادي الهلال السعودي

وتحدثت تقرير صحفي عن تفاصيل العرض السعودي المقدم للنجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، من أجل الانتقال للدوري السعودي هذا الصيف.

ويرتبط بنزيما البالغ 35 عاما بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى حزيران/ يونيو المقبل، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى أي اتفاق بشأن تمديد ارتباطهما.

وقالت صحيفة “إلموندو”، إن الدوري السعودي قدم عرضا مغريا لبنزيما يمتد لموسمين، تبلغ قيمته 400 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن العرض السعودي لبنزيما يتضمن تفاصيل معقدة حول الامتيازات المالية والحرية التي يمكن أن يتمتع بها النجم الفرنسي الموسم المقبل.

ومن بين الامتيازات، يمكن لبنزيما أن يختار الانضمام إلى أي ناد في أي مدينة يختارها في السعودية، علاوة على ذلك، سيتم تزويده بأي كماليات يطلبها خلال فترة لعبه في المملكة العربية السعودية.

وتابعت “إلموندو” بأن قيمة عقد بنزيما ستكون معفية من الضرائب، بالإضافة إلى امتلاكه حقوق صوره بنسبة 100 بالمئة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مثل هذا العرض من شأنه أن يغري أي لاعب في أي مكان في جميع أنحاء العالم.

وأكدت أن بنزيما سيشكل استثناء إذا رفض مثل هذا العرض المربح من أجل البقاء في ريال مدريد