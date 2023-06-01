لماذا منح مورينيو ميداليته لأحد المشجعين؟

وطنا اليوم – الحق نادي إشبيلية مدرب نادي روما البرتغالي جوزيه مورينيو لروما أول هزيمة له في ست نهائيات أوروبية ليحرمه من الظفر باللقب القاري السادس.

ولم يخسر مورينيو أي نهائي أوروبي قبل مباراة الأربعاء، حيث قاد روما العام الماضي إلى اللقب الافتتاحي لدوري المؤتمر الأوروبي ليصبح أول مدرب يفوز بكافة الألقاب الأوروبية للأندية.

ومن الواضح أن الهزيمة كانت تجربة مؤلمة للمدرب البرتغالي الذي منح ميداليته لوصيف البطل لأحد المشجعين في المدرجات عقب مراسم توزيع الميداليات.

وقال “هذا ما فعلته، لا أريد ميداليات فضية. لا أحتفظ بالميداليات الفضية لذلك تنازلت عنها.