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بعثة الفيصلي تعود إلى الأردن بعد الأحداث المؤسفة

منذ ساعتين
بعثة الفيصلي تعود إلى الأردن بعد الأحداث المؤسفة

وطنا اليوم:أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، أن الأحداث التي رافقت لقاء الفيصلي والوحدات خلال افتتاح بطولة القدس والكرامة الكروية، آذت المنظومة برمتها وانعكست عليها سلبًا.
وبين الرجوب خلال الاجتماع الأخير الذي سبق مغادرة بعثة الفيصلي الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الأربعاء ، أن ماكينة الإعلام الاحتلالية استخدمت الأحداث وما رافق اللقاء للترويج بعدم صلاحية وأمان الرياضة في فلسطين.
وأشار إلى أن البيان الذي صدر عن مجلس إدارة الفيصلي جاء عكس المجريات داخل الملعب، ووصف دولة فلسطين المحتلة بعدم المقدرة على استضافة اللقاءات أو حماية اللاعبين.
وتابع؛ حاولنا كثيرًا الضغط على مجلس إدارتكم “أي الفيصلي” للعدول عن القرار، بجهود من النائب خليل عطية الذي حاول كثيرًا دون جدوى، ناهيك عن محاولات إعادة الأمور إلى نصابها عقب الاحداث المؤسفة وتقديم تنازلات بالجملة كانت بناءً على طلب الوفد المرافق للبعثة الزرقاء منها إفراغ الجماهير من الملعب وتغيير الحكم وغيرها الكثير لكن دون المثول للعودة رغم تلبية الشروط.
وأيد السفير الأردني في دولة فلسطين المحتلة عصام البدور ما جاء ضمن مداخلة الرجوب، في ظل استخدام الاحتلال ما حدث لإرسال رسالة للعالم بالمضمون السلبي للرياضة الفلسطينية.
وغادرت بعثة الفيصلي الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب قرار مجلس الإدارة عدم مواصلة المشاركة في بطولة القدس والكرامة الكروية، عقب الأحداث المؤسفة التي رافقت اللقاء الافتتاحي أمام الغريم التقليدي الوحدات
ونشر النادي الفيصلي على صفحته في فيسبوك صورا لعدد من لاعبيه يستعدون لمغادرة مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة نحو العاصمة عمّان


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