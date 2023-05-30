لاعبة منتخب التايكواندو جوليانا الصادق تبلغ نهائي بطولة العالم

وطنا اليوم:حقق لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو، جوليانا الصادق ومحمود الطرايرة، الثلاثاء، ميداليتين فضية وبرونزية على التوالي، ضمن منافسات بطولة العالم المقامة في العاصمة الأذرية باكو.

وأحرزت الصادق الميدالية الفضية ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم، فيما حقق الطرايرة الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 58 كغم، بحسب اللجنة الأولمبية الأردنية.

وكانت الصادق بلغت نهائي وزن تحت 67 كغم في بطولة العالم بعد فوزها على اللاعبة النرويجية ماري نيلسن بنتيجة 2-0 في الدور نصف النهائي.

والصادق والطرايرة، كانا قد ضمنا الفوز بميدالية في بطولة العالم، بعد بلوغهما نصف نهائي وزنيهما.

وقبل الوصول إلى نصف النهائي، حققت الصادق 3 انتصارات ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم، على كل من المغربية صوفيا صالح (2-0) في دور الـ 32، والتشيلية كلوديا غالاردو (2-1) في دور الـ 16، والصينية زهانغ (2-0) في الدور ربع النهائي.

في حين فاز اللاعب الطرايرة في 4 نزالات ضمن منافسات وزن تحت 58 كغم على كل من المالي يوسف سيمبارا (2-0) في دور الـ 64، واليوناني يونيسيوس (2-0) في دور الـ 32، ولاعب ساحل العاج عيسى دياكيت (2-1) في دور الـ 16، والإيطالي فيتو ديل أكويلا – بطل أولمبياد طوكيو، (2-0) في الدور ربع النهائي.