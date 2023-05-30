بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

لاعبة منتخب التايكواندو جوليانا الصادق تبلغ نهائي بطولة العالم

منذ 4 ثواني
لاعبة منتخب التايكواندو جوليانا الصادق تبلغ نهائي بطولة العالم

وطنا اليوم:حقق لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو، جوليانا الصادق ومحمود الطرايرة، الثلاثاء، ميداليتين فضية وبرونزية على التوالي، ضمن منافسات بطولة العالم المقامة في العاصمة الأذرية باكو.
وأحرزت الصادق الميدالية الفضية ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم، فيما حقق الطرايرة الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 58 كغم، بحسب اللجنة الأولمبية الأردنية.
وكانت الصادق بلغت نهائي وزن تحت 67 كغم في بطولة العالم بعد فوزها على اللاعبة النرويجية ماري نيلسن بنتيجة 2-0 في الدور نصف النهائي.
والصادق والطرايرة، كانا قد ضمنا الفوز بميدالية في بطولة العالم، بعد بلوغهما نصف نهائي وزنيهما.
وقبل الوصول إلى نصف النهائي، حققت الصادق 3 انتصارات ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم، على كل من المغربية صوفيا صالح (2-0) في دور الـ 32، والتشيلية كلوديا غالاردو (2-1) في دور الـ 16، والصينية زهانغ (2-0) في الدور ربع النهائي.
في حين فاز اللاعب الطرايرة في 4 نزالات ضمن منافسات وزن تحت 58 كغم على كل من المالي يوسف سيمبارا (2-0) في دور الـ 64، واليوناني يونيسيوس (2-0) في دور الـ 32، ولاعب ساحل العاج عيسى دياكيت (2-1) في دور الـ 16، والإيطالي فيتو ديل أكويلا – بطل أولمبياد طوكيو، (2-0) في الدور ربع النهائي.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

18:42

قيادة لواء الملك حسين بن علي، قيادة الحرس الملكي الخاص، قيادة لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، قيادة مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية) مشاركون في حفل زفاف صاحب السمو الملكي

18:00

أورنج الأردن شريك الاتصالات المحلي لقمة الجيل الخامس التي تنظمها مجموعة المرشدين العرب الشهر المقبل

16:46

تجارة عمان تحتفل غدا بمناسبة زفاف ولي العهد

16:38

صفعة لرئيس الوزراء الياباني .. اضطر لإقالة ابنه بعد تصرف غير مناسب

16:26

والد ميسي يصدم برشلونة ويزف بشرى سارة لعشاق الهلال السعودي

16:20

استرجاع نقدي بنسبة 25% على تطبيقات التوصيل باستخدام بطاقة ISKAN V-Card الرقمية

16:10

الطاقة تحتفل باستقلال المملكة الـ 77 و عقد قران ولي العهد سمو الأمير الحسين

16:07

عمان الأهلية تشارك الأردنيين فرحتهم بزفاف سمو ولي العهد المعظم …صور

15:47

انخفاض مبيعات السولار 16% في الثلث الأول من 2023

15:39

أمين عام التعليم العالي الدبعي يلتقي المستشارين والملحقين الثقافيين العرب ويستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم

15:35

زيادة الطلب على الدينار مع نشاط الحركة السياحية بالأردن

15:29

إربد: إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية

وفيات

وفيات الثلاثاء 30-5-2023وفيات الاثنين 29-5-2023العميد المهندس يوسف عارف أبوجاموس في ذمة اللهوفيات الأحد 28-5-2023جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباع