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والد ميسي يصدم برشلونة ويزف بشرى سارة لعشاق الهلال السعودي

منذ 3 ثواني
والد ميسي يصدم برشلونة ويزف بشرى سارة لعشاق الهلال السعودي

وطنا اليوم:وافق خورخي ميسي والد ووكيل اللاعب ليونيل ميسي، على فكرة انتقاله لصفوف نادي الهلال السعودي، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.
ووفقا لصحيفة “فوت ميركاتو” الفرنسية، فإن والد ميسي ووكيل أعماله وافق بالفعل على العقد التاريخي المقدم من نادي الهلال السعودي.
وينتظر أن يحصل ميسي على 1.2 مليار يورو على مدار عامين، أو 600 مليون يورو سنويا، أي أكثر من ضعف ما يحصل عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاليا مع النصر السعودي.
ويتوقع أن يحصل والد ميسي على أكبر عمولة في تاريخ كرة القدم، من خلال عقد الهلال، دون الكشف عن قيمتها.
يذكر أن عقد ميسي ينتهي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ولا ينوي تمديد تعاقده مع النادي الفرنسي لموسم آخر


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