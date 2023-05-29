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منتخبنا تحت 23 عاما مع العراق والإمارات ببطولة غرب آسيا

منذ ساعة واحدة
منتخبنا تحت 23 عاما مع العراق والإمارات ببطولة غرب آسيا

وطنا اليوم:وضعت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا تحت سن 23 عاما، لكرة القدم التي سُحبت اليوم الاثنين، المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب العراق مستضيف البطولة والإمارات.
وتقام البطولة خلال الفترة من 12 حتى 20 حزيران المقبل في العراق، بمشاركة 9 منتخبات.
وضمت المجموعة الثانية كلا من فلسطين، وإيران، وسوريا، فيما جاءت منتخبات لبنان، اليمن، وعُمان في المجموعة الثالثة.
وحسب تعليمات البطولة، يتأهل أبطال المجموعات الثلاث بالإضافة إلى أفضل فريق يحصل على المركز الثاني للدور نصف النهائي.
وتأتي البطولة في إطار التحضيرات للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، حيث حل المنتخب في المجموعة الخامسة إلى جانب سوريا وعُمان وبروناي.
ويستضيف الاتحاد الأردني لكرة القدم، منافسات التصفيات الآسيوية للمجموعة الخامسة، خلال الفترة 4 حتى أيلول المقبل


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