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أمطار شديده وغير مسبوقة تعم مدينة العقبة

منذ ساعة واحدة
أمطار شديده وغير مسبوقة تعم مدينة العقبة

وطنا اليوم:قالت سلطة العقبة الخاصة في بيان إن كوادرها والأشغال العامة والأجهزة الأمنية تعاملت مع الحالة الجوية التي تعرضت لها منطقة العقبة وتخللها هطول مطرّي شديد وغير مسبوق في مثل هذا الوقت من السنة.
وتعاملت الكوادر عامة مع ارتفاع منسوب المياه في شوارع المدينة، وإغلاقات بعض الطرق النافذة الى داخل العقبة لإجراءات احترازية، ما استدعى العمل على تحويل مجرى السير لفترة محدودة لحين تصريف مياه الأمطار وإزالة العوائق على جنبات الطرق.
وقالت السلطة إن الحالة الجوية ما زالت قائمة مع استمرار تعامل الكوادر معها حسب خطة الطوارئ، داعية المواطنين لضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والتجمعات المائية حفاظاً على سلامتهم خلال الحالة الجوية.
والتأمت في دار المحافظة غرفة عمليات طارئة برئاسة رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز ومحافظ العقبة خالد الحجاج ومفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات ومدراء المجلس الأمني والتنفيذي في العقبة


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