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الناطق بأسم الاتحاد الاوروبي في الشرق الاوسط : “صرت أردني”

منذ ساعة واحدة
الناطق بأسم الاتحاد الاوروبي في الشرق الاوسط : “صرت أردني”

 

وطنا اليوم – نشر الناطق الرسمي باسم الاتحاد الاوروبي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لويس ميغال تغريدة قال فيها

الأردن يحتل مكانة خاصة في قلبي.
كان بلد النشامى بيتي لسنوات.

وقد اشار الى هدية حصل عليها كانت عبارة عن تيشيرت لاعبي منتخب كرة السلة الاردني وقال ميغال
لقد وجدت أصدقاء مدى الحياة هناك.
وبما أنني لاعب كرة سلة، أعطاني أصدقائي هذه الهدية الجميلة
صحيح، صرت أردني وفخور بذلك!
عيد الاستقلال سعيد لكم

 


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