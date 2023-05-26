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الامير علي يُعلق على تخريج طلاب الوطن ويستشهد بكلام للشاعر خليل جبران

منذ ساعة واحدة
الامير علي يُعلق على تخريج طلاب الوطن ويستشهد بكلام للشاعر خليل جبران

 

 

وطنا اليوم – علق الأمير علي في تغريدة له عبر تويتر على تخريج الامير هاشم وشمل التغريدة كل أبناء الوطن من طلاب المدارس وقال الأمير في تغريدته :

 

ابنتي وجميع هؤلاء الخريجين هذا العام في جميع أنحاء البلاد ، كما قال الشاعر الكبير خليل جبران. اولادكم ليسوا اولادكم هم ابناء وبنات العمر يتوقون الى نفسها. قد تمنحهم حبك ولكن ليس أفكارك

 

يمكنك أن تسكن هناك أجسادًا وليس هناك أرواح ، لأن هناك أرواحًا تسكن في بيت الغد ، والتي لا يمكنك زيارتها ، ولا حتى في أحلامك. قد تسعى جاهدة لتكون مثلهم ، وتسعى المشتريات حتى لا تجعلهم مثلك. فالحياة لا تمضي إلى الوراء أو تتأخر مع الأمس.

لأنه كما يحب السهم الذي يطير ، كذلك يحب القوس الثابت.


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