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محمد صلاح يغرد : أنا محطم تماما

منذ ساعة واحدة
محمد صلاح يغرد : أنا محطم تماما

 

عبّر الدولي المصري ونجم ليفربول، محمد صلاح، عن خيبة أمله بسبب عدم تأهل ناديه لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم. وفشل ليفربول في احتلال أحد المراكز الأربعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب مانشستر يونايتد على تشلسي بنتيجة 4-1، ليحتل “الشياطين الحمر” المركز الثالث برصيد 72 نقطة قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم، بفارق ست نقاط أمام “الريدز” خامس الترتيب.

وقال صلاح في تغريده على حسابه في “تويتر”: أنا محطم تماما. لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا”. وأضاف: “كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل ولكننا فشلنا”. وتابع: “نحن ليفربول والتأهل للبطولة هو الحد الأدنى بالنسبة لنا. خذلنا أنفسنا وخذلناكم”. وكان اليونايتد يحتاج إلى نقطة واحدة ليضمن تأهله لدوري الأبطال برفقة مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل، إلا أن نقاطه الثلاث التي أحرزها بفوزه على تشلسي أسهمت في تقدمه إلى المركز الثالث بـ 72 نقطة متقدما على نيوكاسل الرابع بـ70 نقطة.


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