الملك ينعم بأوسمة ملكية على مؤسسات وشخصيات وطنية (أسماء)

وطنا اليوم:أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، بأوسمة ملكية على مؤسسات وشخصيات وطنية تقديرا لإسهاماتهم في تحقيق الإنجازات ودورهم في مختلف القطاعات وتفانيهم في خدمة للوطن.

ورعى جلالته الاحتفال بمناسبة عيد الاستقلال الـ77 في قصر رغدان العامر، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وتاليا أسماء المكرمين:

وسام الاستقلال من الدرجة الأولى – مدرسة (كلية الحسين) الثانوية للبنين لجهودها المتميزة في مسيرة التعليم ورعاية الطلبة وإبراز مواهبهم ودعمهم.

وسام الاستقلال من الدرجة الأولى – هيئة تنشط السياحة لجهودها المتميزة في تسويق الأردن وترويجه سياحيا، وإبراز هويته الفريدة بوصفها وجهة سياحية عالمية.

وسام الاستقلال من الدرجة الأولى – سماحة الشيخ عبد الحافظ نهار سلامة الربطة لدوره الكبير في تطوير العمل القضائي من النواحي التشريعية والتنفيذية والخدمية، وجهوده في التوسع ببرامج الحماية المجتمعية والإصلاح الأسري والتحول الرقمي في خدمات دائرة قاضي القضاة.

وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى – سيادة رئيس الأساقفة حسام نعوم لدوره الكبير وإسهاماته في تعزيز قيم الحوار والتسامح ومحاربة الفكر المتطرف، ودعمه لجهود الدفاع عن المقدسات في القدس وعموم الأماكن المقدسة.

وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى – مؤسسة نهر الأردن لجهودها في تمكين الأردنيين والأردنيات وتنمية قدراتهم الاقتصادية، وحماية الأسر والأطفال من الإساءة والأذى.

وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى – الدكتور هيثم ياسين خليل سكرية لدوره الكبير في مجال الموسيقى، وتقديمه عروضا متنوعة في مختلف المحافل الثقافيّة والفنيّة المحليّة والإقليميّة والعالميّة.

وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى – المرحوم إبراهيم علي إبراهيم سكجها لدوره الكبير وإسهاماته في تطور الصحافة الأردنية، ومقالاته التي ركزت على قضايا الوطن والأمة.

وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية – جلال برجس أحمد الغليلات لدوره الكبير في رفد الأدب العربي والأردني، خصوصا في مجالي الرواية والشعر، ونيل أعماله جوائز عربية وعالمية.

وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة – فضيلة الشيخ إسماعيل فواز درويش الخطبا لدوره الكبير في تدريب الأئمة والوعاظ والواعظات من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز الروابط المجتمعية ومواجهة الفكر المتطرف.

وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة – سامي ماجد خير الدين بسيسو لدوره الكبير في مجال العمل الخيري وتنفيذ الحملات المجانية لعلاج الأطفال الذين يعانون من مشاكل خلقية.

وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة – زيد ياسين محمد الحسبان لدوره الكبير في مجال ريادة الأعمال وإطلاق تطبيقات أسهمت في جهود خدمة وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة – جوليانا فؤاد فوزي الصادق لإنجازاتها الكبيرة في رفع اسم الأردن عاليا باعتلائها صدارة التصنيف العالمي للتايكوندو في وزن (67) كيلوغراما للسيدات.

وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة – نور محمد صالح العجلوني لجهودها الكبيرة في دعم ومساعدة المكفوفين من خلال تأسيسها مشروع (مطر) الهادف إلى توفير التعليم لهم محليا ودوليا.