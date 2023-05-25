أولمبي النشامى بمجموعة قوية في التصفيات الاسيوية

وطنا اليوم:سحبت الخميس قرعة تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما ، والتي ستلعب في قطر.
وحل النشامى في المجموعة الأولى الى جانب بروناي، سلطنة عمان وسوريا ، وستقام مباريات المجموعة بنظام التجمع في الأردن.
وجاءت باقي المجموعات على النحو التالي :
المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، قيرجزستان، قطر وميانمار في كوريا
المجموعة الثالثة: فيتنام، جوام، اليمن، سنغافورة
المجموعة الرابعة: البحرين، باكستان، فلسطين واليابان في البحرين
المجموعة الخامسة: اوزبكستان، افغانستان، هونغ كونغ وايران في اوزبكستان
المجموعة السادسة: الكويت، العراق، مكاو وتيمور ليستي في الكويت
المجموعة السابعة: الصين، المالديف، الهند والإمارات العربية المتحدة في الصين
المجموعة الثامنة: تايلاند، الفيليبين، بنغلادش وماليزيا في الفليبين
المجموعة التاسعة: طاجيكستان، كوريا الشمالية، لاوس واستراليا في طاجيكستان
المجموعة العاشرة: السعودية، منغوليا، لبنان وكامبوديا في السعودية
المجموعة الحادية عشر: اندونيسيا، الصين تايبيه وتركمنستان