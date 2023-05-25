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أولمبي النشامى بمجموعة قوية في التصفيات الاسيوية

منذ ساعة واحدة
أولمبي النشامى بمجموعة قوية في التصفيات الاسيوية

وطنا اليوم:سحبت الخميس قرعة تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما ، والتي ستلعب في قطر.
وحل النشامى في المجموعة الأولى الى جانب بروناي، سلطنة عمان وسوريا ، وستقام مباريات المجموعة بنظام التجمع في الأردن.

وجاءت باقي المجموعات على النحو التالي :

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، قيرجزستان، قطر وميانمار في كوريا

المجموعة الثالثة: فيتنام، جوام، اليمن، سنغافورة

المجموعة الرابعة: البحرين، باكستان، فلسطين واليابان في البحرين

المجموعة الخامسة: اوزبكستان، افغانستان، هونغ كونغ وايران في اوزبكستان

المجموعة السادسة: الكويت، العراق، مكاو وتيمور ليستي في الكويت

المجموعة السابعة: الصين، المالديف، الهند والإمارات العربية المتحدة في الصين

المجموعة الثامنة: تايلاند، الفيليبين، بنغلادش وماليزيا في الفليبين

المجموعة التاسعة: طاجيكستان، كوريا الشمالية، لاوس واستراليا في طاجيكستان

المجموعة العاشرة: السعودية، منغوليا، لبنان وكامبوديا في السعودية

المجموعة الحادية عشر: اندونيسيا، الصين تايبيه وتركمنستان


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