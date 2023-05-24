سجود رونالدو احتفالاً بهدفه في الشباب يثير تفاعلاً واسعاً

وطنا اليوم:أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب احتفاله بالهدف الذي سجله في مرمى الشباب.

وقاد كريستيانو فريقه النصر لتحقيق فوز شاق على الشباب بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مرسول بارك، مساء الثلاثاء 23 مايو/أيار 2023، في قمة الجولة الـ28 من الدوري السعودي، بتسجيله هدف الفوز.

وراج مقطع فيديو قصير عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بدا فيه كريستيانو وهو يسجد احتفالاً بهذا الهدف.

وعلّق ناشر الفيديو، وهو صحفي يعمل في جريدة البلاد السعودية: “فرحة كريستيانو رونالدو بالهدف الثالث والسجود لله شكراً، الله يهدي قلبه للإسلام، فرحة كبيرة”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، وبالتحديد عبر “تويتر”، حيث أشاد كثيرون بتصرف “الدون”، وتمنوا أن يعتنق الإسلام.

وقال أحدهم: “سجدة كريستيانو بعد الهدف، اللهم اهدِ قلبه للإسلام”، وعلّق آخر: “لقطة الموسم، سجدة الأسطورة كريستيانو رونالدو بعد تسجيله الهدف الثالث وهدف الفوز لنادي النصر في مرمى الشباب، لقطة ستنتشر في العالم وستكون حديث وسائل الإعلام”.

وكتب ثالث: “سجدة كريستيانو بعد الهدف الثالث، ربنا يهديك يا حبيبي ويشرح قلبك للإسلام”، وأضاف رابع: “فيديو سجدة كريستيانو من أكثر الفيديوهات التي فرحتني على مدار حياتي”.

فوز مثير للنصر على الشباب

وحافظ كريستيانو رونالدو على آمال النصر بالتتويج بلقب الدوري السعودي، بعدما أبقاه على بُعد ثلاثة نقاط من المتصدر الاتحاد.

وقلب النصر تأخره 0-2 أمام الشباب إلى فوز مثير 3-2، بينما تجاوز الاتحاد ضيفه الباطن بهدف دون رد.

ويلعب النصر ضد الاتفاق والفتح، بينما يتعين على الاتحاد مواجهة كل من الفيحاء والطائي، في الجولتين الأخيرتين من الدوري السعودي، والمقررتين يومي 27 و31 مايو/أيار 2023 على التوالي