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الدكتور زياد الضرابعه صاحب شخصية لا مثيل لها مبدع ومحب في عمله يحقق النجاح وقدوة لغيره

منذ ساعة واحدة
الدكتور زياد الضرابعه صاحب شخصية لا مثيل لها مبدع ومحب في عمله يحقق النجاح وقدوة لغيره

وليد بن طريف مادحا الدكتور زياد الضرابعة

يعمل بصمت ويعجز القلم عن كتابة ما قام به تجاه مرضاه ونذر نفسه للعمل بصمت في هذا الجانب الإنساني الذي حقق فيه إنجازات فاقت التصورات

ومن أروع وانبل الناس الذين عرفتهم ولا يمكن الا ان تعجب به لإنسانيته اللامتناهية التي تميزه ولدماثة خلقه واخلاصه بدون حدود لعمله ولعلمه الغزير وعطائه المتواصل تجاه مرضاه فهو لا يميز ولا يفاضل في التعامل مع مرضاه وهم كلهم سواسيه عنده .

ذلك الطبيب صاحب الخلق فهو الانسان البارع والقلب الصافي واللسان الطيب منه تؤخذ الاخلاق فهو صاحب شخصية لا مثيل لها يحقق النجاح وقدوة لغيره ولا تجد له كارهاً أو عدواً

فالكلام عنه لا يوفيه حقه فهو صاحب رسالة إنسانية ويتصف بالأخلاق الحميدة والنخوة وهو انسان مبدع ومحب في عمله وهو يواصل عمله الإنساني الذي احبه لينال مرضاة الله والفرحة على محياه وهو يقدم الخدمة لمرضاه ليرسم الفرحة والبهجة على وجوههم
انه الدكتور العقيد الطبيب زياد الضرابعة مستشار قلب

كل الاحترام والتقدير وكل امنيات التوفيق والنجاح للدكتور الضرابعه.


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