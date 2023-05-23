400 طائرة درون تضيء سماء العبدلي بمناسبتي عيد الاستقلال وزفاف ولي العهد

وطنا اليوم:في الوقت الذي تتجه فيه أنظار الملايين حول العالم إلى الأردن في إطار الاحتفالات بعيد الاستقلال السابع والسبعين، والمتزامن مع حفل الزفاف الملكي المرتقب لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تستقبل شركة العبدلي للاستثمار والتطوير حلول المناسبتين الغاليتين بفعالية احتفالية هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة، مع عرض جوي استثنائي بطائرات الدرون المسيّرة التي ستزين سماء العبدلي بلوحات ضوئية فنية تعكس معاني الفخر والعز والفرح، مساء الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23 و24 أيار الجاري.

وستحلق أسراب طائرات الدرون المكونة من 400 طائرة درون متطورة لتقدم أداءها لمدة 15 دقيقة كاملة مرتين يومياً خلال يومي الاحتفالية، ولتبدأ عرضها الأول في تمام الساعة الثامنة مساءً، فيما تبدأ عرضها الثاني في تمام الساعة العاشرة مساءً، وترسم ألوان الفرح البديعة بصورة جمالية ومتعة بصرية بانورامية.

وستكون الفرصة متاحة أمام المواطنين والمقيمين والسياح من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، لعيش وتوثيق هذه التجربة الإبداعية التي ستترك بصمة لا تمحى على المشهد الثقافي المحلي، والتي يتم تنفيذها بأحدث التقنيات في وجهتهم المفضلة، العبدلي، والتي ستحملهم يوم الثلاثاء لاستحضار معاني الاستقلال والتطلع للمستقبل المشرق المستند لماضي الأردنيين المفعم بالإنجاز، فيما ستجدد يوم الأربعاء فيهم روح الألفة ومشاعر الفرح وتؤكد على المحبة والوحدة الوطنية التي تميز الأسرة الأردنية الكبيرة.

وامتداداً لهذه الاحتفالية، سيشهد العبدلي في عيد الاستقلال سلسلة من الفعاليات الاحتفالية، والمتضمنة العديد من العروض الفنية لفرق محلية وعرض لموسيقات القوات المسلحة، فيما سيشهد في يوم زفاف سمو ولي العهد، والمقرر إقامته في الأول من حزيران المقبل عرضاً للحدث الذي يعد من أهم الأحداث الاجتماعية في تاريخ الأردن على شاشات ضخمة سيتم توزيعها في أنحاء العبدلي