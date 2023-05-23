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مديرية سحاب تدخل ترتيب الذهب في الألعاب الرياضية الثامنة

منذ ساعة واحدة
مديرية سحاب تدخل ترتيب الذهب في الألعاب الرياضية الثامنة

وطنا اليوم:تواصلت اليوم الثلاثاء الألعاب الرياضية الثامنة للمرحلة الأساسية الدنيا التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة.
وكانت النتائج على النحو التالي:
خماسي القدم :
فوز الجامعة على الثقافة العسكرية 4-2، الكرك على الرمثا 2-0، الجامعة على الرمثا 10-0، وتلتقي غدا منتخبات: الكرك مع الثقافة العسكرية، الجامعة مع الكرك، والثقافة العسكرية مع الرمثا.
الكرة الطائرة :
فوز عمان على الرصيفة 2-0، الاغوار الجنوبية على الطيبة 2-0، عمان على الطيبة 2-0، وتلتقي غدا منتخبات: الاغوار الجنوبية مع الرصيفة، عمان مع الاغوار الجنوبية، الطيبة مع الرصيفة.
كرة سلة :
فوز عمان على القويسمة 24-0، اربد على الكرك 2-0، عمان على اربد 30-11، وتلتقي غدا منتخبات: الكرك مع القويسمة، عمان مع الكرك، واربد مع القويسمة.
كرة اليد :
فوز سحاب على عمان 8-7، الكرك على بني كنانة 12-3، وبني كنانة على عمان 12-11، وتلتقي غدا منتخبات: الكرك مع سحاب، عمان مع الكرك، وسحاب مع بني كنانة.
ألعاب القوى :
الوثب الطويل: الأول ريناس هيثم/ سحاب 98و3 م، الثاني ماريا ضياء/ الجامعة 93و3 م، الثالث ليلى سامي/ الجامعة 77و3 م.
مسابقة 50 م جري : الأول ماريا ضياء/ الجامعة 71و7 ث، الثاني مكرر بزمن 90و7 ث لجين رأفت/ البادية الشمالية الغربية وسارة سعيد/ الجامعة، الثالث رغد رأفت/ القويسمة 96و7ث.
دفع الكرة الحديدية: الأول ملاك دقة/ سحاب 65و6 م، الثاني رايا محمود/ قصبة عمان/ 10و6 م، الثالث ماريا ضياء/ الجامعة 00و6 م.
وتستكمل يوم غد الاربعاء الفعاليات بإقامة مسابقات 1000م و 4×50 تتابع.

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