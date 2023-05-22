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الجامعة تتصدر ترتيب الميداليات في الألعاب الرياضية الثامنة

منذ 5 ساعات
الجامعة تتصدر ترتيب الميداليات في الألعاب الرياضية الثامنة

وطنا اليوم:تواصلت اليوم الاثنين الألعاب الرياضية الثامنة للمرحلة الأساسية الدنيا التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة.
وتصدرت مديرية الجامعة الترتيب، وجاءت مديرية ماركا بالمركز الثاني ومديرية الموقر بالمركز الثالث وكانت النتائج على النحو التالي:
خماسي القدم طلاب، الأول اربد، الثاني لواء الجامعة، الثالث الرصيفة.
وفاز في المباريات التي جرت على ملاعب كلية الحسين منتخبات مديريات: اربد على الرصيفة 3-2، الجامعة على الطفيلة 3-0 ، الرصيفة على الطفيلة 3-0 ، وتنطلق غدا بطولة الطالبات، بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع مديريات: الجامعة مع الثقافة العسكرية، الرمثا مع الكرك، والجامعة مع الرمثا.
الكرة الطائرة طلاب، الاول بني كنانة، الثاني ديرعلا، الثالث الرصيفة.
وفاز في المباريات التي جرت بقاعة قصر الرياضة: الرصيفة على الطفيلة 2-0، ديرعلا على الطفيلة 2-0، بني كنانة على الرصيفة 2-0، وتنطلق غدا الثلاثاء بطولة الطالبات بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع مديريات: عمان مع الرصيفة، الطيبة مع الاغوار الجنوبية، عمان مع الطيبة.
كرة سلة طلاب، الاول لواء الجامعة، الثاني جرش، الثالث اربد.
وفاز في المباريات التي جرت بقاعة مدرسة سكينة بنت الحسين، فوز: جرش على اربد 22-5، لواء الجامعة على البتراء 2-0، جرش على البتراء 2-0، وتنطلق اليوم بطولة الطالبات بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع: عمان مع القويسمة، اربد مع الكرك، عمان مع اربد.
كرة اليد طلاب، الاول عجلون، الثاني الطفيلة، الثالث ماركا.
وفاز في المباريات التي جرت في صالة تلاع العلي: الطفيلة على عجلون 13-12، ماركا على الطفيلة 9-8، عجلون على بني كنانة 19-12.
وتنطلق غداً بطولة الطالبات بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع: قصبة عمان مع سحاب، بني كنانة مع الكرك، عمان مع بني كنانة.
العاب القوى، 4×50 م طلاب: الاول ماركا 88و29 ث، الثاني الطيبة والوسطية 48و30 ث، الثالث الزرقاء الاولى 12و31 ث، 1000م جري طلاب: الاول نصر العزازمة/ البادية الغربية 13و3 ق، الثاني ابراهيم عاطف/ 15و3 ق، الثالث رعد سعود/ الجيزة 23و3 ق، وفي المجموع العام فازت ماركا بالمركز الاول برصيد (6620) نقطة ووادي السير ثانياً برصيد (6195) نقطة وعمان ثالثاً برصيد (6099) نقطة.
وتُقام غداً مسابقات الطالبات في: الوثب الطويل، و50 م جري، ودفع الكرة الحديدية.
وقام بتتويج الفائزين مدير الرياضة المدرسية / أمين سر الاتحاد المدرسي الدكتور مصلح البطوش.

ترتيب الميداليات المرحلة الأساسية الدنيا 2023
الرقم المديرية ذهب فضة برونز المجموع
1 الجامعة 2 2 0 4
2 ماركا 2 0 2 4
3 البادية الغربية 2 0 0 2
4 قصبة إربد 1 1 1 3
5 الموقر 1 1 0 2
6 بني كنانة 1 0 0 1
7 عجلون 1 0 0 1
8 وادي السير 0 2 0 2
9 جرش 0 1 0 1
9 دير علا 0 1 0 1
9 الطيبة والوسطية 0 1 0 1
9 الطفيله 0 1 0 1
13 الرصيفة 0 0 3 3
14 سحاب 0 0 1 1
14 الزرقاء الأولى 0 0 1 1
14 الجيزة 0 0 1 1
14 قصبة عمان 0 0 1 1
المجموع 10 10 10 30

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