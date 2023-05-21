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ولية عهد السويد تحضر زفاف الأمير الحسين

21 مايو 2023
ولية عهد السويد تحضر زفاف الأمير الحسين

وطنا اليوم:أعلنت السفارة السويدية في الأردن عن حضور الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد، وزوجها الأمير دانيال حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في الأول من حزيران المقبل.
وتاليا ما ذكرته السفارة في صفحتها على الانستغرام:
” يسرنا الإعلان عن حضور الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد، وزوجها الأمير دانيال حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في الأول من حزيران المقبل”.
وأضافت: “زارت الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال الأردن عدة مرات وهذه الصورة من زيارتهما إلى جبل القلعة في 2018”.
ختمت: “نحن فخورون وسعيدون بالعلاقات الثنائية الرائعة بين العائلتين الملكيتين في السويد والأردن”


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