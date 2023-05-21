تواصل منافسات سباق الهجن لسن الفطامين بمكرمة من حاكم الشارقة

وطنا اليوم – تواصلت منافسات سباق الهجن لسن الفطامين صباح اليوم الاحد 21 مايو،بميدان الذيد، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،وبتنظيم من نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتضمنت المنافسات اقامة 20 شوطا لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل، لمسافة 1500 متر.

وجاءت نتائج المراكز الاولى في السباق كما يلي :

الشـــــــوط الاول: “الشاهينية” لـ ناصر راشد حمود الكتبي بزمن وقدره 2:7:10 ، بينما الشـــــــوط الثاني :” قاصد ” لـ ناصر راشد حمود الكتبي بتوقيت وقدره 2:9:40 ،والشـــــــوط الثالث: “خيال” لـ محمد حمد حميدي بزمن 2:10:49 ، الشـــــــوط الرابع:”الشبابي ” لـ راشد سالم سلطان القمزي بزمن وقدره 2:8:8 ، الشـــــــوط الخامس: ” الجوري ” لـ طناف راشد محمد القايدي بزمن وقدره 2:13:28 ، الشـــــــوط السادس: ” شاهين” لـ عبدالله سالم الخاصوني بتوقيت وقدره 2:12:32، الشــــــــوط السابع :”الحذرة” لـ فيصل سلطان راشد الطنيجي بزمن وقدره 2:9:23، الشـــــــوط الثامن: “مشغل” لـ فيصل سلطان راشد الطنيجي، بزمن وقدره 2:10:51،الشـــــــوط التاسع: “الشاهينية” لـ محمد سعيد محمد الكتبي، بتوقيت وقدره 2:14:56، الشــــــوط العاشر:”هملول” لـ حمد راشد سالم أبورويس، بتوقيت 2:15:7 ، الشـــــوط الحادي عشر: “كيف” لـ عبدالعزيز راشد مسعود الطنيجي، بزمن وقدره 2:11:14 ، الشـــــوط الثاني عشر: “الشبابي” لـ عبدالعزيز راشد مسعود الطنيجي، بزمن 2:12:93، الشـــــوط الثالث عشر: “الشاهينية ” لـ حميد راشد خليفة الغفلي، بزمن وقدره 2:10:67، الشـــــوط الرابع عشر: “شاهين” لـ محمد راشد مرخان الكتبي، بزمن 2:5:56 ( افضل توقيت ). الشـــــوط الخامس عشر :”مهمه” لـ محمد راشد الخاصوني، بزمن وقدره 2:11:55،الشـــــوط السادس عشر: “شاهين” لـ حميد راشد خليفة الغفلي، بزمن وقدره 2:12:71، .

اما أشــواط الصـعـوب : فقد حقق في الشــــوط السابع عشر: ” الشامخة ” لـ محمد خليفة بن هويدن الكتبي، بزمن وقدره 2:13:12،الشــــوط الثامن عشر: “هملول” لـ عبدالله سالم سعيد الخاصوني، بزمن وقدره 2:15:6، الشـــــوط التاسع عشر: ” شواهين” لـ سالم متعب سالم الكتبي، بزمن وقدره 2:9:75،الشــــوط العشرين : ” الذيب” لـ حمد سلطان علي الحافري ، بزمن وقدره 2:18:34.

من جانب اخر، أقيمت صباح أمس السبت 20 مايو،منافسات سباق الهجن لسن الفطامين بميدان الراشدية بمنطقة البطائح، وتضمنت المنافسات اقامة 6 أشواط لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل، لمسافة 1500 متر، وأسفرت النتائج في المراكز الاولى في السباق كما يلي :

الشــــــوط الاول: ” هملولة” لـ محمد عبدالله بن شميل الكتبي، بزمن وقدره 2:28:78 ” افضل توقيت” اما الشــــــوط الثاني : “شاهين” لـ سعيد عبدالله بن شميل الكتبي، بتوقيت 2:31:64، والشـــــــوط الثالث: “هملولة” لـ محمد عبدالله بن شميل الكتبي، بزمن وقدره 2:39:8 والشـــــــوط الرابع :هملول لـ محمد عبدالله بن شميل الكتبي، بتوقيت وقدره 2:38:6 ، الشــــــوط الخامس : “هملولة” لـ محمد عبدالله بن شميل الكتبي، بزمن وقدره 2:44:53، الشــــــوط السادس: “هملول” لـ محمد عبدالله بن شميل الكتبي، بزمن وقدره 2:47:42 .

وأكد سعادة مطرعلي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن منافسات سباق سن الفطامين الذي يقام يوم الأحد من كل أسبوع ،برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،استمرار لاهتمام سموه برياضة سباق الهجن، ما ساهم في احداث نقلة نوعية وتطورات تمت اضافتها خلال الأعوام السابقة، حيث أن هذا السباق اضافة كبيرة للمهرجانات والسباقات السنوية التي ينظمها نادي الشارقة لسباقات الهجن.

موضحا أن منافسات هذا السباق شهدت مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء القبائل من كافة مناطق دولة الامارات العربية المتحدة .