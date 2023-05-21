بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

أول تعليق من لاعب فنربخشة على حادثة تريزيغيه المثيرة للجدل

21 مايو 2023
أول تعليق من لاعب فنربخشة على حادثة تريزيغيه المثيرة للجدل

 

 

وطنا اليوم –  علّق لاعب فنربخشة التركي سامت أكايدين على الحادثة التي شهدتها مباراة فريقه وطرابزون سبور، والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في تركيا أو خارجها. ونشر أكايدين على حسابه الرسمي في “تويتر” بيانا حول “اتهامه” بالبصق على اللاعب المصري محمود حسن “تريزيغيه”، لاعب طرابزون سبور، قال فيه: “تم التلاعب بحركتي. ما حدث (بصق اللاعب في الملعب) عادة لدى كثير من اللاعبين. الهدف من ذلك الافتراء تلويث روح المنافسة والإنسانية في كرة القدم”. وأضاف أكايدين الذي أكد بأن الكاميرا التي صورت ما حدث أخذت اللقطة قصدا من زاويا معينة: “أفوض أمري إلى الله ضد كل من يحاول تلويث المنافسة في كرة القدم والناس بهذا القذف والأسلوب الرخيص في مواقع التواصل”، وفقما نقل موقع “تي آر تي” الإخباري التركي.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:40

مصدر عن حادث الحافلة المدرسية: رحلة عائلية لا طلابية

14:15

المعايطة: اطباء يمارسون التجميل دون شهادات والنقابة تغض الطرف

14:09

العرموطي يستجوب رئيس الوزراء دستورياَ

14:00

وزير الداخلية: العمل جار على تسهيل منح تأشيرة الدخول بين الأردن والعراق

13:57

عبيدات: الحياة جميلة وعلينا أن نُخرِّج إنسانا قادرا على إظهار كل ما هو جميل

13:26

تواصل منافسات سباق الهجن لسن الفطامين بمكرمة من حاكم الشارقة

12:59

المومني: دمج التربية بالتعليم العالي في مراحله الاخيرة

12:54

خارجية النواب تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

12:48

الاتصالات تحذر من إعلانات احتيالية على منصات التواصل

12:43

فتوى اليوم.. ما حكم بيع المنتجات منتهية الصلاحية؟

12:23

الحاج توفيق يدعو لتعاون أردني سعودي بمجالات التدريب المهني

12:15

الملف السوري في القمة العربية

وفيات

التربية تنعى الطالب عمار الغوانمةوفيات الأحد 21-5-2023شكر على تعاز من أبناء المرحوم الحاج عبد الله علي الطورة بوفاة والدتهموفيات الجمعة 19-5-2023وفاة الصحفي الأردني إسلام الحوامدة