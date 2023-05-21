أول تعليق من لاعب فنربخشة على حادثة تريزيغيه المثيرة للجدل

وطنا اليوم – علّق لاعب فنربخشة التركي سامت أكايدين على الحادثة التي شهدتها مباراة فريقه وطرابزون سبور، والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في تركيا أو خارجها. ونشر أكايدين على حسابه الرسمي في “تويتر” بيانا حول “اتهامه” بالبصق على اللاعب المصري محمود حسن “تريزيغيه”، لاعب طرابزون سبور، قال فيه: “تم التلاعب بحركتي. ما حدث (بصق اللاعب في الملعب) عادة لدى كثير من اللاعبين. الهدف من ذلك الافتراء تلويث روح المنافسة والإنسانية في كرة القدم”. وأضاف أكايدين الذي أكد بأن الكاميرا التي صورت ما حدث أخذت اللقطة قصدا من زاويا معينة: “أفوض أمري إلى الله ضد كل من يحاول تلويث المنافسة في كرة القدم والناس بهذا القذف والأسلوب الرخيص في مواقع التواصل”، وفقما نقل موقع “تي آر تي” الإخباري التركي.