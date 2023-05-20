احتفال وندوة وتدشين شارع باسمه… عدنان الشرقي “مكرّما” من المؤسسة التي تحمل اسمه

وطنا اليوم – تقيم مؤسسة “عدنان الشرقي” احتفالا كبيرا بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 2 حزيران المقبل ، في قاعة التدريب والمؤتمرات (الإدارة العامة لطيران الشرق الأوسط) في مطار رفيق الحريري الدولي، تكرّم من خلاله “أسطورة” فريق الأنصار المدرب الوطني الكبير عدنان الشرقي لمناسبة مرور عامين على رحيله.

وبهذه المناسبة، ستقام ندوة حوارية يديرها الزميل حسين ياسين وسيتم عرض فيلم وثائقي يحكي سيرة الشرقي إضافة إلى كلمات يلقيها كل من سليم دياب رئيس مؤسسة عدنان الشرقي والرئيس التاريخي لنادي الأنصار، وأيضا كلمة الرئيس الحالي النائب نبيل بدر وكلمة رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر وكلمة مدير عام وزارة الشباب والرياضة السابق زيد خيامي وكلمة للمدرب الوطني وقائد الحكمة التاريخي إميل رستم، وختاما مع كلمة الوزير السابق للتربية والتعليم الدكتور خالد قباني ولاعب الأنصار السابق وصاحب الهدف التاريخي عام 1967 على ملعب الصفاء في مرمى الهومنتمن برج حمود، والذي بفضله ارتقى الفريق البيروتي إلى مصاف نوادي الدرجة الأولى، ويومها كان الشرقي “لاعبا ومدربا”.

كما يتخلل الحفل المذكور، إطلاق أغنية للراحل “الأسطوري” من تأليف وتلحين الفنان الكبير أحمد قعبور.

الجدير ذكره، أنه سيتم يوم الأربعاء الموافق 31 أيار/مايو الجاري تدشين وإطلاق اسم عدنان الشرقي على الشارع الذي يفصل بين ملعب بيروت البلدي ومنزل الراحل الذي يبدأ من محلة “أبي شاكر” وينتهي بساحة الملعب بمبادرة من بلدية بيروت.