انطلاق الألعاب الرياضية الثامنة للمرحلة الأساسية الدنيا

وطنا اليوم – تنطلق يوم غد الأحد الألعاب الرياضية الثامنة للمرحلة الأساسية الدنيا التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، بمشاركة (600) طالب وطالبة.

وتبدأ جميع الفعاليات الساعة العاشرة صباحاً في عمان في ألعاب خماسي القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة وألعاب القوى ويشارك في الدورة المديريات الاتية:

خماسي القدم طلاب: مديريات الجامعة والرصيفة واربد والطفيلة ومديريات الجامعة والثقافة العسكرية والرمثا والكرك في بطولة الطالبات وتقام البطولة على ملاعب كلية الحسين.

الكرة الطائرة طلاب، وتقام في صالة قصر الرياضة، ويشارك بها مديريات دير علا والرصيفة وبني كنانة والطفيلة ومديريات عمان والرصيفة والطيبة والوسطية والاغوار الجنوبية في بطولة الطالبات.

كرة سلة طلاب، وتقام في صالة سكينة ويشارك بها مديريات الجامعة وجرش واربد والبترا ومديريات عمان والقويسمة واربد والكرك طالبات.

كرة اليد طلاب، وتقام في صالة تلاع العلي ويشارك بها مديريات ماركا وعجلون وبني كنانة والطفيلة ومديريات عمان وسحاب وبني كنانة والكرك للطالبات.

أما في بطولة ألعاب القوى طلاب فتقام الفعاليات على ستاد عمان