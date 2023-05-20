الرواحي يحقق المجد ويتوج بطلا لرالي الاردن الدولي للمرة الاولى

وطنا اليوم – توج البطل العماني عبدالله الرواحي بطلا لرالي الاردن الدولي الجولة الثالثة من بطولة الشرق الاوسط للراليات والتي اختتمت منافساتها اليوم السبت في منطقة البحر الميت .

وخطف العماني لقب رالي الاردن الدولي بعد ان قدم اداءا بطوليا مع ملاحه الاردني عطا الحمود في المراحل على متن سكودا فابيا بزمن 02:24:18.3 ساعة وبفارق 07:04.2 دقيقة عن القطري ناصر العطية.

وحافظ الرواحي على ادائه المتميز دون اخطاء او اعطال ميكانيكية كما تلك التي واجهت ابطال الشرق الاوسط للراليات فاقصتهم عن المنافسة ليخسر القطري ناصر العطية الرالي بعد ان تعرض لاعطال ميكانيكية ابعدته عن المنافسة .

وكسب العماني عبدالله الرواحي الرهان حيث برز نجمه بطل جديد في عالم الراليات وتحديدا في الشرق الاوسط بعد الاداء التصادعدي الذي يقدمه في كل الراليات التي يشارك فيها .

وعقب الفوز قال الرواحي انه سعيد بهذا الفوز خاصة في رالي الاردن الذي تعتبر مراحلة من اصعب المراحل في الشرق الأوسط وأضاف:”عملنا ضمن استيراتيجية جيدة منذ البداية وادركنا انه علينا ان نحافظ على صدارة اليوم الأول دون التعرض الى اي اخطاء او اعطال ميكيانيكة لانها ستكلفنا المزيد من الوقت خاصة مع انطلاقنا كأول سيارة في صباح اليوم الاخير .

واليوم اعتبر هذا الفوز هو بداية الطريق نحو باقي جولات الشرق الاوسط وسنسعى دوما لنكون في المقدمة .