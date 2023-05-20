بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

الفيصلي يتصدر بطولة درع المئوية في اختتام اسبوعها الثاني

20 مايو 2023
الفيصلي يتصدر بطولة درع المئوية في اختتام اسبوعها الثاني

وطنا اليوم- انفرد فريق الفيصلي بصدارة فرق بطولة درع المئوية بـ6 نقاط، بعد فوزه على شباب العقبة بأربعة أهداف دون رد، مع اختتام الأسبوع الثاني من منافسات البطولة التي تقام على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.
وتعادل الجليل مع الأهلي بهدف لمثله، ليحصل الجليل على أول نقطة له في البطولة في المركز الـ10 فيما بقي الأهلي في المركز الثالث مناصفة مع الوحدات بـ4 نقاط.
وتغلب مغير السرحان على معان بهدفين مقابل هدف ليحصل مغير السرحان على أول 3 نقاط له في البطولة فيما بقي معان في المركز الأخير دون نقاط.
وانتهت مواجهة الرمثا وشباب الأردن بالتعادل بهدف لكل منهما ليستقر الرمثا في المركز الثاني بـ4 نقاط في حين تجمد رصيد شباب الأردن عند نقطة في المركز الـ9.
وحقق سحاب فوزا على السلط بهدفين دون رد، ليرفع رصيده الى 3 نقاط في المركز الـ5، فيما بقي السلط في المركز قبل الأخير بنقطة وحيدة.
وتعادل الوحدات مع الحسين اربد بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الحسين اربد الى نقطتين في المركز الـ8.
وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط، حيث يخوض كل ناد 11مباراة خلال البطولة.
وأطلق الاتحاد الأردني، لقب “درع المئوية”على النسخة الـ36 من البطولة، تزامنا مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، وتحمل النسخة نظاما جديدا يكفل زيادة عدد المباريات لجميع الفرق.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

01:38

الرواجيح: موازنة بلدية مادبا الكبرى 16 مليون دينار دون عجز

23:27

مخيم الوحدات يحتفل بمناسبة زفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

22:55

منتج “نبالي اردني” يحصل على الجائزة الفضية كافضل زيت زيتون بكر ممتاز للعام 2023

22:14

بالصور..مال وأعمال تكرم نخبة من الرياديات في محافظة اربد

22:04

القاسم يستشهد بحديث لفاروق الشرع :كنا نبحث عن مجرد سكين في أيدي المتظاهرين ولم نجد

22:01

شكر على تعاز من أبناء المرحوم الحاج عبد الله علي الطورة بوفاة والدتهم

21:53

القاضي عبيدات يهاجم الهيئة المستقلة للانتخابات خالفت القانون بصورة صريحة

21:44

احتفال وندوة وتدشين شارع باسمه… عدنان الشرقي “مكرّما” من المؤسسة التي تحمل اسمه

21:42

هذا مصير الاردني الذي ضبط في مطار بيروت وبحوزته 3.5 مليون دولار

21:35

بصبوص يدعو المؤسسات الفلسطينية الدولية لإبراز البعد السياسي للوصاية الهاشمية على المقدسات

21:32

الأحزاب والحياة السياسية الاردنية

21:18

تحولات القمة العربية: رحلة من تصفية الحسابات إلى تأسيس قوى عظمى !

وفيات

شكر على تعاز من أبناء المرحوم الحاج عبد الله علي الطورة بوفاة والدتهموفيات الجمعة 19-5-2023وفاة الصحفي الأردني إسلام الحوامدةوفيات الخميس 18-5-2023تنويه من المحامي هارون الطورة بخصوص مكان تقبل العزاء بوفاة والدته