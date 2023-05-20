الفيصلي يتصدر بطولة درع المئوية في اختتام اسبوعها الثاني

وطنا اليوم- انفرد فريق الفيصلي بصدارة فرق بطولة درع المئوية بـ6 نقاط، بعد فوزه على شباب العقبة بأربعة أهداف دون رد، مع اختتام الأسبوع الثاني من منافسات البطولة التي تقام على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.

وتعادل الجليل مع الأهلي بهدف لمثله، ليحصل الجليل على أول نقطة له في البطولة في المركز الـ10 فيما بقي الأهلي في المركز الثالث مناصفة مع الوحدات بـ4 نقاط.

وتغلب مغير السرحان على معان بهدفين مقابل هدف ليحصل مغير السرحان على أول 3 نقاط له في البطولة فيما بقي معان في المركز الأخير دون نقاط.

وانتهت مواجهة الرمثا وشباب الأردن بالتعادل بهدف لكل منهما ليستقر الرمثا في المركز الثاني بـ4 نقاط في حين تجمد رصيد شباب الأردن عند نقطة في المركز الـ9.

وحقق سحاب فوزا على السلط بهدفين دون رد، ليرفع رصيده الى 3 نقاط في المركز الـ5، فيما بقي السلط في المركز قبل الأخير بنقطة وحيدة.

وتعادل الوحدات مع الحسين اربد بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الحسين اربد الى نقطتين في المركز الـ8.

وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط، حيث يخوض كل ناد 11مباراة خلال البطولة.

وأطلق الاتحاد الأردني، لقب “درع المئوية”على النسخة الـ36 من البطولة، تزامنا مع مرور 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية، وتحمل النسخة نظاما جديدا يكفل زيادة عدد المباريات لجميع الفرق.