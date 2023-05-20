الرواحي يخطف صدارة رالي الأردن الدولي

وطنا اليوم – نجح السائق العماني المخضرم عبدالله الرواحي في نيل صدارة رالي الأردن الدولي الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات والذي تقام منافساته في منطقة البحر الميت في المملكة الاردنية الهاشمية .

وخطف السائق العماني عبدالله الرواحي الصدارة وملاحه الاردني عطا الحمود على متن سكودا فابيا إيفو بزمن قدره 1:25:49.7س متقدما على بطل الشرق الاوسط للراليات ناصر العطية الذي حل في المركز الثاني بعد ان تعرض لبعض الاعطال الميكانيكية خلال القسم الثاني من مراحل اليوم الأول.

وعقب الفوز بمراحل اليوم الأول من رالي الاردن الدولي قال البطل عبدالله الرواحي :”نجحنا في صدارة اليوم الاول من المنافسات ولم يكن هذا الامر سهل علينا الا اننا كنا الاقرب في المنافسة واستفدنا من كل الاحداث التي حصلت وحافظنا على ان ننهي كل المراحل دون مشاكل واضاف :”اعتبرها بداية جيدة وسنكمل ان شاء الله للحفاظ على الصدارة فلا شيء مستحيل خاصة وان مراحل اليوم الاخير في الرالي من المراحل المألوفة لدينا ونعرفها جيدا وسنرى كيف ستسير الأمور.

وسيواصل بطل سلطنة عمان في الراليات عبدالله الرواحي المنافسة في مراحل اليوم الاخير لرالي الاردن الدولي وهي بحاث 1و 2 ومسافتها (12.58 كم ) وسويمة 1و2 ومسافتها (11.08 كم ) وماعين 1و2 ومسافتها (17:00كم ) وتبلغ مسافة المراحل الخاصة 81,32 كم وتبلغ المسافة الاجمالية (254.70 كم ).