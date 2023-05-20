بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

الرواحي يخطف صدارة رالي الأردن الدولي

منذ ساعة واحدة
الرواحي يخطف صدارة رالي الأردن الدولي

IMG 20230519 WA0406 - وطنا نيوز

IMG 20230519 WA0407 - وطنا نيوز

وطنا اليوم – نجح السائق العماني المخضرم عبدالله الرواحي في نيل صدارة رالي الأردن الدولي الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات والذي تقام منافساته في منطقة البحر الميت في المملكة الاردنية الهاشمية .

وخطف السائق العماني عبدالله الرواحي الصدارة وملاحه الاردني عطا الحمود على متن سكودا فابيا إيفو بزمن قدره 1:25:49.7س متقدما على بطل الشرق الاوسط للراليات ناصر العطية الذي حل في المركز الثاني بعد ان تعرض لبعض الاعطال الميكانيكية خلال القسم الثاني من مراحل اليوم الأول.
وعقب الفوز بمراحل اليوم الأول من رالي الاردن الدولي قال البطل عبدالله الرواحي :”نجحنا في صدارة اليوم الاول من المنافسات ولم يكن هذا الامر سهل علينا الا اننا كنا الاقرب في المنافسة واستفدنا من كل الاحداث التي حصلت وحافظنا على ان ننهي كل المراحل دون مشاكل واضاف :”اعتبرها بداية جيدة وسنكمل ان شاء الله للحفاظ على الصدارة فلا شيء مستحيل خاصة وان مراحل اليوم الاخير في الرالي من المراحل المألوفة لدينا ونعرفها جيدا وسنرى كيف ستسير الأمور.

وسيواصل بطل سلطنة عمان في الراليات عبدالله الرواحي المنافسة في مراحل اليوم الاخير لرالي الاردن الدولي وهي بحاث 1و 2 ومسافتها (12.58 كم ) وسويمة 1و2 ومسافتها (11.08 كم ) وماعين 1و2 ومسافتها (17:00كم ) وتبلغ مسافة المراحل الخاصة 81,32 كم وتبلغ المسافة الاجمالية (254.70 كم ).


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

10:28

القيسي يطلع على واقع حال المواقع السياحية والأثرية والمخيمات السياحية في وادي رم

10:17

“عريسنا غالي”

09:08

الحديد هذا موعد تقديم استقالتي من النادي الفيصلي

06:54

فطنة الامير حسين في القمة العربية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

06:31

نظرة الضابط السعودي في القمة العربية وبشار الاسد يرفض ارتداء شعار القمة تجتاح مواقع التواصل

06:18

رئيس الجامعة الاردنية السابق يهاجم وزير التربية

05:57

أردوغان وأوغان معاً في إسطنبول المهاجرين كلمة السر لفوز اردوغان

05:53

محمد رمضان يثير الجدل بصورة رزم الدولارات

05:41

Arab embrace of Assad underscores divergence with U.S. over Syria

05:32

واشنطن بوست: حضور الأسد القمة العربية لا يمثل لحظة تحول في الشرق الأوسط.

22:53

رئيس أوكرانيا يغرد : .. شكرا على الدعم واتمنى ايجاد حل سياسي للازمة في بلادي

22:29

“انا هكا” أُغنية جديدة للفنانة العمانيه عبير السالم من الحان لطفى بوشناق

وفيات

وفيات الجمعة 19-5-2023وفاة الصحفي الأردني إسلام الحوامدةوفيات الخميس 18-5-2023تنويه من المحامي هارون الطورة بخصوص مكان تقبل العزاء بوفاة والدتهوفيات الأربعاء 17-5-2023