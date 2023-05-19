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الأمير فيصل يتفقد منطقة الصيانة لرالي الأردن الدولي 2023

منذ ثانيتين
الأمير فيصل يتفقد منطقة الصيانة لرالي الأردن الدولي 2023

وطنا اليوم:تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين في الأردنية لرياضة السيارات، منطقة الصيانة لرالي الأردن الدولي لعام 2023.
وبدأت صباح اليوم الجمعة، منافسات رالي الأردن – الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط (فيا ميرك)، وتستمر حتى يوم غد السبت.
واجمع مشاركون في الرالي على أهمية رالي الأردن الدولي وثقتهم بنجاحه في ظل الخبرة الطويلة التي تمتلكها الأردنية لرياضة السيارات في تنظيم مثل هذه السباقات القوية.
وأشاد المتحدثون، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد خلال احتفالية الانطلاق، بمستوى رالي الأردن الذي يحظى بمشاركة واسعة.
ويعد الرالي واحدا من أكثر أنشطة رياضة السيارات الدولية شهرة في تقويم الاتحاد الدولي للسيارات.
ويستقطب رالي الأردن مشاركة 25 متسابقا من 7 دول.


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