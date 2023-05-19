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قريبا .. تقرير المواطنين الائتماني عبر تطبيق سند الحكومي

منذ 5 ساعات
قريبا .. تقرير المواطنين الائتماني عبر تطبيق سند الحكومي

وطنا اليوم:بهدف التسهيل على المواطنين وضمان حقوقهم الائتمانية، وقعت الحكومة وشركة كريف الأردن اتفاقية، تتيح للأفراد إصدار تقاريرهم الائتمانية عبر تطبيق سند.
وقال مدير عام شركة كريف أحمد العامودي إن التجهيزات الفنية، لطرح هذه الخدمة باتت جاهزة، متوقعا طرحها خلال أسبوعين.
وحول المستفيدين، أوضح العامودي أن جميع من لديهم تعاملات تمويلية، سواء مع البنوك أو شركات التمويل أو غيرها المتعاملة مع كريف، يمكنهم إصدار تقرير ائتماني عبر سند.
وأكد أن جميع التقارير ستخضع للخصوصية، وستكون محمية سيبرانيا.
وبدأت الشركة العام الماضي بتوفير التقرير الائتماني الرقمي لعملاء البنوك من خلال القنوات الإلكترونية البنكية


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