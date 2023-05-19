الشبول: فحص كورونا بناء على طلب الطبيب.. والإجازة تخصم من رصيد إجازات الموظف

وطنا اليوم:أوضح أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور رائد الشبول، حول قرار إغلاق مراكز فحص كورونا.

وأكد الشبول مساء الخميس، أن مراكز فحص كورونا وعددها 81 مركزا أغلقت لكن الوزارة ستبقي على إجراء فحص كورونا لمن تظهر عليه أعراض الفيروس في المراكز الصحية الشاملة والمستشفيات عند الحاجة وبناء على طلب الطبيب.

وسيتم صرف علاج كورونا بناء على الفحص الإيجابي (بي سي آر)، والفحص السريع في الحالات الطارئة، وفق الشبول.

وبين أن الإجازة المرضية للذين تتبين إصابتهم بكورونا كانت محددة بخمسة أيام، وفي القرار الجديد سيحدد الطبيب مدتها بحيث تعامل كأي إجازة مرضية أخرى، لتحسم من رصيد الإجازات المرضية أو السنوية بحسب ما كان مطبقا سابقا في الأنظمة والتشريعات