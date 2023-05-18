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حزب المستقبل والحياة الأردني ينتخب مجلس ادارة فرع البلقاء

منذ 3 ساعات
حزب المستقبل والحياة الأردني ينتخب مجلس ادارة فرع البلقاء

وطنا اليوم:بأجواء ديمقراطية سياسية انتخب اليوم فرع البلقاء لحزب المستقبل والحياه الاردني مجلس ادارة فرع البلقاء بالتوافق كما يلي
الدكتوره ابتسام الدسيت رئيسا للفرع
الاستاذ فراس الفاعوري نائبا للرئيس
الاستاذ ظافر عيد الدقس امينا للسر
الاستاذ معاذ رضوان رئيسا للجنة الشبابية
المهندسة ملاك الدسيت رئيسا للجنة المرأة
الاستاذ زهير الحوراني عضوا
الاستاذ محمد الغراغير عضوا
الاستاذ سامي المحارمه عضو احتياط
الاستاذ فادي القاموق عضو احتياط
كما تم انتخاب الدكتور منذر عقيلان رئيسا للجنة الرياضية
والاستاذ نضال الشريف رئيسا للجنة الاجتماعية
وسيتم استكمال باقي اللجان في الايام القادمة
ومن هذه النقطة تبدأ الانطلاقة
ونفتح باب الانتساب للجميع منذ اليوم
يدا بيد للوصول إلى القمة في الحياة الحزبية السياسية تحقيقا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه

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