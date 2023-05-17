ناصر العطية يتطلع إلى الفوز في رالي الأردن الدولي

وطنا اليوم – يستعد بطل السباقات القطري ناصر العطية وملاحه الفرنسي ماتيو بوميل للمشاركة في رالي الأردن الدولي الذي ينطلق الخميس في منطقة البحر الميت، ويمتدّ على ثلاثة أيام حتى 20 مايو الحالي.

وتكتسب مشاركة العطية في رالي الأردن أهمية خاصة بالنسبة إلى البطل العالمي، إذ هو دائماً ما يعتبر أن الحدث الذي تحتضنه المملكة هو من أفضل السباقات، إلى جانب موقعه البارز على روزنامة الأحداث الرياضية للراليات العالمية الصحراوية في الشرق الأوسط، ومستوى التحدّي والمنافسة العالية ما بين المشاركين من شتى أنحاء العالم.

ويحفل سجل بطل الراليات القطري بالانتصارات والإنجازات الكبرى، هو الحائز على عدد كبير من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية. وفي رصيد العطية رقم قياسي من ألقاب بطولة الشرق الأوسط للراليات التي أحرزها 18 مرة، ليحقق من خلال هذه الانتصارات ما لم يحققه أي من السائقين. ويتطلع العطية إلى إحراز اللقب رقم 19 هذا العام، وهو كان فاز في فبراير الماضي في رالي قطر الدولي، الجولة الثانية من منافسات العام الحالي، محرزاً اللقب للمرة الـ17 في مسيرته. وبالنسبة لرالي الأردن الدولي فلقد أحرز ناصر اللقب للمرة الـ15 في مشاركته العام الماضي.

ومن أبرز إنجازات ناصر العطية أيضاً لعام 2023 تتويجه بلقب رالي داكار للمرة الخامسة والثانية على التوالي في مطلع السنة الحالية في الدمام، إضافةً إلى حصد لقب رالي حائل الدولي، وبطولة الشرق الأوسط لراليات “كروس كانتري” للباها، وبطولة السعودية تويوتا للراليات.