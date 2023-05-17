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الملك يطلع على خطة وزارة التربية لتطوير امتحان التوجيهي

17 مايو 2023
الملك يطلع على خطة وزارة التربية لتطوير امتحان التوجيهي

وطنا اليوم:اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، على خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، والتعليم المهني، وتحسين البيئة المدرسية، وتدريب المعلمين، خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وأكد جلالته أهمية أن يكون تطوير التوجيهي جذريا، كجزء مهم من النهوض بالعملية التعليمية، والتخفيف من الضغوطات التي تترتب في أحيان كثيرة على الطلبة


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