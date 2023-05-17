رئيس الوزراء يوجه لحفر آبار تعزز مصادر المياه لمحطَّة الزَّعتري

وطنا اليوم:نقل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عصر اليوم الاربعاء اعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وليّ العهد باهالي البادية الشمالية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الخصاونة بوجهاء واعيان ونواب البادية الشمالية، في ديوان النائب ذياب المساعيد، بعد جولة تفقدية لمشاريع تنموية وخدمية في المنطقة.

وعرض الخصاونة أمام الحضور المشروع التَّحديثي الكبير الذي يقوده جلالة الملك بمساراته الثلاثة (منظومة التحديث السياسي، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام).

وقال الخصاونة موجهاً حديثه للحاضرين: بهمتكم ننهض بهذا المشروع التحديثي الذي يقوده سيدنا ويعضده سمو ولي العهد الامين، لما فيه خير الوطن والمواطن.

واستمع الخصاونة لمطالب واحتياجات اهالي المنطقة، واعداً بالممكن منها.

فيما اعرب الحضور عن سعادتهم بالمناسبات الوطنية القادمة، يوم الاستقلال وزفاف الامير المحبوب الحسين بن عبدالله الثاني، وقالوا انه يوم فرح للأردنيين جميعاً

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تفقد مشاريع خدميَّة تنمويَّة في لواء البادية الشَّماليَّة بمحافظة المفرق.

وشدد الخصاونة على ضرورة العمل بأقصى طاقة ممكنة لضمان استمراريَّة تزويد المواطنين بمياه الشُّرب وفق أفضل المواصفات، ومواكبة زيادة الطَّلب على المياه بحلول فصل الصَّيف.

الخصاونة وجه إلى البدء بحفر آبار جديدة خلال أسبوع لتعزيز مصادر المياه التي تغذِّي محطَّة الزَّعتري، وتلبية احتياجات المناطق التي تغذِّيها بالمياه.

كما تفقد رئيس الوزراء أعمال التَّوسعة والصِّيانة لطريق بغداد الدَّولي الواصل بين مدينة #المفرق ومنطقة الصَّفاوي، والتي تُجرى ضمن سبعة مواقع بمسافة 19 كيلو متر مربَّع تقريباً، وبكُلفة تزيد على خمسة ملايين دينار.

حيث شدد على ضرورة إنجاز أعمال التَّوسعة والصِّيانة لطريق بغداد الدَّولي في وقتها المحدَّد ووفق أعلى المواصفات.

وأكد الخصاونة ضرورة توفير الطُّرق البديلة والآمنة لجميع مقاطع طريق بغداد الدَّولي التي تخضع لأعمال التَّوسعة والصِّيانة، وخلال جميع مراحل العمل