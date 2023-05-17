فوز خالد صيام وجيدا هلال ببطولة الشطرنج للمرحلة الأساسية الدنيا

وطنا اليوم:اختتمت اليوم الاربعاء نهائيات البطولة المدرسية للشطرنج عبر الانترنت التي نظتمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات والتي سجل بها (1700) طالب وطالبة.

وقد كانت نتائج الطالبات للمرحلة الأساسية الدنيا :

فازت جيدا هلال / الجامعة بالمركز الأول بعد فوزها على كل من دينا المومني/ الجامعة وتالا مزيان/ الزرقاء الاولى بنتيجة 1/0 وبرصيد (5) نقاط.

وفازت بالمركز الثاني سيرينا إيراني /عمان بعد فوزها على تاليت الثلاثيني بنتيجة 1/0 وجمعت (5) نقاط.

وفازت بالمركز الثالث تاليا هلال / الجامعة بعد فوزها على رؤيا المعاقبة / القصر بنتيجة 1/0 وبرصيد (5) نقاط.

وفي بطولة الطلاب أساسي دنيا :

فاز بالمركز الأول خالد صيام/ الجامعة بعد فوزه على كل من قصي البديرات / الكرك ومحمد خلدون / الجامعة بنتيجة 1/0 وبرصيد (6) نقاط.

وفاز بالمركز الثاني البشر الربابعة / الكورة بعد فوزه على أحمد المعادات/ السلط وكرم عجيلات 1/0 وبرصيد (5.5) نقطة.

وفاز بالمركز الثالث كرم عجيلات / الجامعة بعد فوزه على محمد خلدون/ الجامعة 1/0 وبرصيد (4.5) نقطة وقام بتتويج الفائزين الدكتور مصلح البطوش أمين سر الاتحاد المدرسي مدير الرياضة المدرسية.

وكان قد فاز في بطولة الثانوي طالبات ديما العمري/ بني عبيد بالمركز الأول وريماس البديرات/ القصر بالمركز الثاني ونور عياصرة/ الجامعة بالمركز الثالث.

وفي بطولة الطلاب ثانوي فاز بالمركز الأول محمد الصلاحات / الزرقاء الاولى وبالمركز الثاني عز الدين المعاقبة / الكرك وأحمد رافع/ اربد بالمركز الثالث.

أما في بطولة الأساسي العليا طالبات : فازت ايمان صوان/ عمان بالمركز الاول وربى القضاه/ الجامعة بالمركز الثاني ومايا ايراني/ عمان بالمركز الثالث.

وفي بطولة الأساسي العليا طلاب فاز بالمركز الاول راكان فايز/ وادي السير وبالمركز الثاني أحمد ربابعة/ الكورة وفاز حيدر ربابعة /اربد بالمركز الثالث.