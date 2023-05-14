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ميدالية ذهبية ثانية للأردن بالدوري العالمي للكراتيه

منذ ساعة واحدة
ميدالية ذهبية ثانية للأردن بالدوري العالمي للكراتيه

وطنا اليوم:توج لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه، عبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري، مساء اليوم الأحد، بميداليتين ذهبيتين، وذلك في ختام مشاركة المنتخب الوطني بالجولة الثانية من بطولة الدوري العالمي والتي استضافتها العاصمة المغربية الرباط.
ونجح “المصاطفة” في نيل ذهبية وزن تحت 67 كغ وذلك بعد فوزه في النهائي على اللاعب الإيطالي دي فيفو جيانلوكا بنتيجة 3-1.
فيما خطف “الجعفري” ذهبية وزن تحت 84 كغ بعد الفوز الذي حققه في النهائي على اللاعب الإيطالي ماثيو فلاور.
ولم يتمكن لاعب المنتخب، عبدالله حماد، من نيل برونزية وزن تحت 60 كغ بخسارته في نزال الميدالية البرونزية أمام اللاعب المغربي عبدالعالي جينا بنتيجة 4-9


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