مديرية الأمن العام تهنئ رياضييها بإنجازاتهم التاريخية مع المنتخبات الوطنية

أول لاعب أردني يتأهل إلى منافسات بطولة العالم في رياضة الريشة الطائرة

تصدّر التصنيفات الدولية في رياضتي الملاكمة والتايكوندو

وطنا اليوم – هنّأت مديرية الأمن العام رياضييها المشاركين في صفوف المنتخبات الوطنية لرياضات (الملاكمة ، الريشة الطائرة ، ألعاب القوى البارالمبي، التايكوندو) ، لتحقيقهم العديد من الإنجازات الدولية التاريخية والمميزة في المدة الأخيرة .

وأكّدت مديرية الأمن العام على دعمها المستمر للرياضيين أصحاب الهمة العالية والعزيمة، وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة ، معربة في هذا المجال عن شكرها للجهود المبذولة من قبل اللجنة الأولمبية الأردنية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، والاتحادات الرياضية لإعداد اللاعبين وتجهيزهم والارتقاء بمستواهم.

ففي رياضة الملاكمة، تمكّن ملاكم المنتخب الوطني والأمن العام “محمد ابو جاجة” من الظفر بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للملاكمة، ليسجّل بذلك اول ميدالية في تاريخ المشاركات الاردنية ببطولة العالم .

وسجّل بطل آسيا الملاكم ابو جاجة ثلاثة انتصارات أهّلته الى الدور نصف النهائي قبل ان يتعرض للخسارة امام اللاعب الكوبي ، ليكتفي بالبرونزية في البطولة التى تقام نزالاتها في العاصمة الاوزبكية طشقند وبمشاركة (538) لاعباً يمثلون (107) دول .

أما في رياضة الريشة الطائرة حقق لاعب المنتخب الوطني وفريق الأمن العام للريشة الطائرة بهاء الشنيك انجازا تاريخيا بتأهله الى بطولة العالم والتي ستقام في الدنمارك في آب المقبل .

وحصد الشنيك بطاقة التأهل بجدارة ليصبح الشنيك اول لاعب اردني يتأهل الى منافسات بطولة العالم ضمن فئة الفردي ، بعد تحقيقه العديد من النتائج المميزة.

كما تقدم الشنيك في التصنيف الدولي للعبة اربعة عشر مركزا ليكون في المركز (88) عالميا والاول عربيا كأفضل مركز يحققه لاعب أردني في رياضة الريشة الطائرة .

وفي رياضة ألعاب القوى البارالمبي حقق عداء المنتخب الوطني البارالمبي والأمن العام نبيل المقابلة ذهبية بطولة ايطاليا الدولية “الجائزة الكبرى ” والتى تقام بمشاركة (496)لاعباً ولاعبة يمثلون (65) دولة .

إذ نجح المقابلة بقطع مسافة سباق (1500)متر وبزمن وقدره (4:24) أربع دقائق وأربع وعشرون ثانية ، وسط منافسة شديدة بين افضل العدائين .

كما أظهر لاعبو التايكوندو والملاكمة بشكل عام تفوقاً كبيراً وتقدما في التصنيف الدولي لكلا الرياضتين، إذ احتلت لاعبة المنتخب الوطني والأمن العام “جوليانا الصادق صدارة التصنيف الدولي للتايكوندو ضمن وزن تحت (67)كغم، كأول لاعبة عربية تصل لصدارة التصنيف الدولي .

فيما جاء اللاعب “زيد الحلواني” لاعب المنتخب الوطني والأمن العام بالمركز الثاني ضمن وزن تحت (68)كغم ، وحل اللاعب “صالح الشرباتي” لاعب المنتخب الوطني والأمن العام بالمركز الرابع ضمن وزن تحت (80)كغم .

بينما تصدّر الملاكم زياد عشيش ترتيب لاعبي العالم لوزن (71)كغم، وتقدّم محمد أبو جاجة الى المركز الرابع عالميا في وزن (60)كغم، وجاء حسين عشيش بالمركز الحادي عشر عالميا لوزن(91)كغم، وحلَّ عدي الهنداوي بالمركز الرابع عشر عالميا لوزن (86)كغم، واحتلَّ يوسف عشيش المركز الثالث والعشرين عالميا لوزن (57)كغم، فيما جاء عبادة الكسبة بالمركز الثامن والعشرين عالمياً لوزن (63,5)كغم.