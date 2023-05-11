اللاعب موسى التعمري رسميا إلى مونبلييه الفرنسي

وطنا اليوم:أعلن نادي مونبيليه الفرنسي، الخميس، ضم جناح المنتخب الوطني لكرة القدم، موسى التعمري، في عقد يمتد لـ 3 سنوات.

وجاء انتقال التعمري (25 عاما) بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق أود هيفرلي لوفين البلجيكي. وقال التعمري لـ “المملكة” إن عقده مع فريقه الجديد يمتد لـ 3 سنوات أي حتى عام 2026، دون أن يكشف عن القيمة المالية للعقد.

ونشر مونبيليه الذي يحتل حاليا المركز 12 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، على موقعه الإلكتروني تأكيد انتقال التعمري له.

وبدأ التعمري مشواره محليا مع شباب الأردن وانتقال لاحقا إلى الجزيرة. وجاء انطلاقة لاعب المنتخب الوطني الأوروبية عبر أبويل نقوسيا القبرصي قبل أن يلعب لـ 3 سنوات مع نادي أود هيفرلي لوفين في بلجيكا