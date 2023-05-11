النشامى يستعدون لمواجهة كوريا وماليزيا والبحرين في كأس آسيا

وطنا اليوم:سحبت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس، قرعة كأس آسيا 2024 التي تستضيفها قطر، وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى قطر الصين طاجاكستان لبنان

المجموعة الثانية أستراليا أوزبكستان سوريا الهند

المجموعة الثالثة إيران الإمارات هونج كونج فلسطين

المجموعة الرابعة اليابان أندونيسيا العراق فيتنام

المجموعة الخامسة كوريا الجنوبية ماليزيا الأردن البحرين

المجموعة السادسة السعودية تايلاند قيرغزستان سلطنة عمان

وشكر الشيخ سلمان دولة قطر على تصديها لاستضافة هذه البطولة رغم الوقت القصير المتاح أمامها بعد اعتذار الصين، وقال إننا نعود إلى قطر من جديد في البطولة الآسيوية بعد 12 سنة على آخر نسخة نظمت هنا، وبعد 6 أشهر من تنظيم نسخة رائعة من كأس العالم، ونحن على ثقة بقدرة قطر على إخراج نسخة مميزة من البطولة.

واعتذرت الصين عن عدم استضافة هذه النسخة لتحصل قطر على حق الاستضافة، حيث تقام في العام المقبل للمرة الثالثة في تاريخ قطر بعد نسختي 1988 و2011.

وتشهد البطولة مشاركة 24 منتخبًا تم تقسيمها إلى 4 مستويات، ويضم المستوى الأول منتخبات قطر والسعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا.

ويضم المستوى الثاني منتخبات العراق والإمارات وعمان والأردن وأوزبكستان والصين.

ويشمل المستوى الثالث منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين ولبنان وفيتنام وقيرغيزستان بينما تأتي في المستوى الرابع منتخبات الهند وطاجيكستان وتايلاند وماليزيا وهونج كونج وإندونيسيا.

وتقام مباريات البطولة على 8 ملاعب، منها 6 ملاعب شاركت في استضافة كأس العالم 2022 في قطر، وهي ستاد الجنوب وستاد البيت وستاد أحمد بن علي وستاد الثمامة وستاد المدينة التعليمية وستاد خليفة الدولي، وينضم إليها ستاد جاسم بن حمد بالسد، وستاد عبد الله بن خليفة بالدحيل